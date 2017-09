El Parlament de les Illes Balears ha aprovat una proposició no de llei que, entre altres qüestions, expressa el seu rebuig a la persecució de la llibertat d’expressió, la llibertat d’informació i el dret de reunió pacífica a Catalunya per part de l’estat espanyol. Per això insta el govern espanyol a deixar d’instrumentalitzar la fiscalia per afrontar conflictes de naturalesa política. La proposició s’ha pogut aprovar gràcies a l’abstenció del PSIB.

El diputat menorquinista Josep Castells ha aprofitat la seva intervenció a la sessió plenària per denunciar la crisi de drets i llibertats fonamentals a Catalunya. ‘S’estan tancant pàgines web; s’estan donant ordres a operadors de telefonia perquè impedeixin els seus clients d’accedir a continguts d’internet; hi ha prohibició o pertorbació d’actes’. En aquest sentit ha afegit que també estem assistint a la intimidació i amenaces a mitjans de comunicació pels continguts que publiquen.

