El Ministeri d’Educació espanyol ha convocat, amb el 155, oposicions per a dues mil places de mestres d’educació infanil, primària i secundària al Principat. Ho ha anunciat el secretari d’estat d’Educació, Formació Professional i Universitats, Marcial Marín, a Madrid. La Generalitat ja havia anunciat aquesta convocatòria a final de l’any passat.

Hi haurà 1.602 places per a l’educació secundària –223 de matemàtiques, 201 d’anglès, 171 de llengua espanyola i literatura, 163 de geografia i història, 136 de llengua catalana, 121 de biologia i geologia, 111 de física i química i 107 d’orientació educativa. Per a infantil seran 77 places i per a primària 205 d’anglès, 110 de música i 58 d’audició i llenguatge. La resta estan destinades a escoles oficials d’idiomes (14) i d’arts plàstiques i disseny (11).

Les sol·licituds s’han de presentar entre l’1 i el 20 de desembre, i les proves començaran a l’abril del 2018.

