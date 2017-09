El síndic d’Aran, Carlos Barrera, ha explicat, durant el transcurs d’un ple, que ha celebrat el Conselh Generau d’Aran, que no cedirà cap espai institucional per al referèndum de l’1-O. Barrera ha explicat que no se cedirà la seu institucional de la Casa deth Senhor d’Arrós, ni a la seu administrativa del Conselh Generau a Vielha. El síndic ha argumentat que és per ‘preservar les seus institucionals davant la polèmica dels plantejaments antagònics que s’estan produint en aquestes darreres setmaners a l’Aran’.

El síndic Barrera ha afegit que el Conselh Generau d’Aran, com a govern territorial, ‘ha de respectar totes les sensibilitats que en aquests moments estan aflorant, i mostrar la seva imparcialitat davant d’aquesta realitat social’. Barrera ha assenyalat que en els pròxims dies, segons els esdeveniments que es vagin produint, s’intentarà prendre una decisió consensuada al respecte.

