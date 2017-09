El congrés espanyol ha rebutjat aquesta tarda l’estratègia que el govern espanyol està executant a Catalunya per a intentar impedir el referèndum del primer d’octubre. El vot en contra del PSOE ha estat decisiu perquè la proposició no de llei de Ciutadans no hagi prosperat. Tanmateix, quatre diputats socialistes han trencat la disciplina de vot i s’han abstingut.

De fet, el partit d’Albert Rivera només ha rebut el suport del PP i dels seus aliats, UPN i Foro Astúries. El resultat final de la votació ha estat de 166 vots en contra i 158 a favor. D’aquesta manera, el PSOE ha trencat, simbòlicament, la unitat del bloc constitucionalista.

El text de Ciutadans demanava donar suport a l’estat de dret i a l’actuació del govern espanyol i de la justícia a Catalunya. També hi han votat en contra, a més dels socialistes, ERC, el PDECat, Compomís, Units Podem, el PNB i Bildu.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]