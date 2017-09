El batlle de Moià, Dionís Guiteras, ha ordenat a la policia local que restitueixi de manera immediata els cartells sobre l’1-O que ha retirat els darrers dies. Guiteras també ha enviat una carta al fiscal en cap de Barcelona per a recordar-li que la policia local serveix a la ciutadania i no pas a la fiscalia espanyola.

Signada carta a fiscalia i decret on mano restituir cartells retirats per la policia. Estan al servei de la ciutadania, no de la fiscalia pic.twitter.com/WawpQqAVmU

— Dionís Guiteras (@Dionis7vetes) September 19, 2017