El president Puigdemont i altres membres del Govern i de la CUP afirmen que l’estat espanyol aplica el 155 sense haver-lo decretat. De fet, l’aplicació de l’article 155 de la Constitució és una amenaça recurrent per part dels sectors durs del PP. En parlem en aquesta nova edició de VilaWeb Paper que ja podeu descarregar a partir d’ara. També hi oferim una entrevista amb el corresponsal a l’estat espanyol de The New York Times, Raphael Minder, que ha parlat amb Andreu Barnils.

En aquest número també hi trobareu l’editorial de Vicent Partal, els Mails Oberts d’Anna Zaera i Martí Estruch i la Opinió Contundent de Joan Ramon Resina. També un reportatge sobre la opinió dels batlles valencians de l’amenaça de la fiscalia als batlles del Principat i el primer capítol de la sèrie ‘Casamance, trenta-cinc anys en lluita per la independència’, de Xavier Montanyà.

Són unes quantes pàgines amb el millor periodisme de VilaWeb, llestes per a ser impreses amb la impressora de casa o per a ser llegides de forma interactiva a les tauletes i el mòbils.

Els subscriptors de VilaWeb poden descarregar el diari des del correu que els arriba de la redacció cada dia a les deu del vespre. Si hi ha cap subscriptor que no rebi el correu, també pot accedir a VilaWeb Paper des d’aquesta pàgina (recordeu que ací hi ha totes les instruccions).

Si no sou subscriptors de VilaWeb i us en voleu fer, aneu a aquesta pàgina i ompliu el formulari.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]