Aquesta edició dels Premis Literaris de Girona que s’atorguen aquesta nit enmig d’un ambient políticament i socialment d’excepció, i que de ben segur seran una plataforma més de reivindicació, han destacat amb el premi Prudenci Bertrana la novel·la de David Nel·lo, Melissa i Nicole. També en l’apartat d’assaig, el premi Carles Rahola, ha saltat la sorpresa, en atorgar-se a l’exconsellera Montserrat Tura, amb una vindicació del catalanisme rabassaire que parteix de la memòria familiar. En poesia, el 40è premi Miquel de Palol ha estat per Albert Garcia amb La saliva dels morts. I la literatura juvenil, a través del premi Ramon Muntaner, ha estat per a la novel·la de Xavier Gual, La noia de la caravana, que situa el lector enmig d’una trama policial i mafiosa.

Montserrat Tura ha explicat a VilaWeb que el llibre que ha guanyat el premi d’assaig Carles Rahola, República pagesa, parteix de la història del seu avi, Feliu Tura Valldeoriola, que fou un líder del moviment rabassaire del tombant de segle, el moviment dels pagesos que no tenien terres, que les tenien arrendades pel contracte de rabassa morta i que amb l’arribada de la fil·loxera els propietaris de les terres van aprofitar per abolir-los, ja que era un contracte que mantenia el pagès lligat a la vinya mentre aquesta vinya es mantingués vivia. Davant dels fets, els pagesos es van organitzar entorn al sindicat Unió de Rabassaires, del qual l’avi Tura en fou un dels fundadors. Aquests pagesos crearen cooperatives autogestionades i aplicaren unes polítiques d’esquerres cooperatives que sovint el relat que ha explicat la història del país ha obviat. Montserrat Tura sosté que la pagesia en el món rural va ser molt important per configurar la visió progressista del país i va ajudar a guanyar les esquerres. ‘A partir de la història del meu avi formulo una hipòtesi important: potser s’ha desconsiderat el paper que van tenir els pagesos en la configuració del catlaanisme social.’ Aquest visió trenca el tòpic de vincular la pagesia amb una actitud conservadora i granítica. ‘No, els pagesos de primers de segle foren homes valents, atrevits, que junts se sabien més forts’, diu Tura. I conclou: ‘La conformació de la història del país ha estat vinculada a la ciutat i s’ha oblidat que la República es va guanyar poble a poble. Per això titulo el llibre República pagesa.’

Per la seva banda, l’experimentat escriptor David Nel·lo ha explicat a VilaWeb que volia destacar com n’estava de content de rebre el cinquantè premi Prudenci Bertrana, que coincideix amb l’Any Prudenci i Aurora Bertrana, que segons Nel·lo són dos escriptors excepcionals que mereixen ser més llegits. Nel·lo ha configurat una novel·la breu que s’esdevé en quatre dies i que se situa enn dues illes, una molt petita del mar Bàltic, pertanyents a Suècia. ‘Es tracta d’una novel·la curiosa, que no està estructurada per capítols ni conté diàlegs. El punt de partida de la novel·la és aquest paisatge i aquesta natura tan impressionants, el dia del solstici d’estiu, que els nòrdics celebren de manera molt diferent de nosaltres, els mediterranis. Per a ells és una festa que té unes connotacions d’innocència primigènia. Però dins d’aquest context idílic i festiu s’esdevé un fet angoixant: dues famílies, una americana i una francesa coincideixen d’una manera fortuïta en un centre d’informació dedicat a Bergman, el cineasta. El fet és que les dues filles de les dues famílies, Melissa i Nicole, desapareixen i d’aquí neix el títol de la novel·la. Les noies són importants, però encara ho són més les famílies, els matrimonis i els seus conflictes. En aquest sentit, Bergman és una figura que planeja per tota l’obra, com un demiürg que mou els fils de la història.’

