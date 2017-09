El Grup de Periodistes Ramon Barnils, l’Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació, l’Associació de Publicacions Periòdiques en Català, Som Atents i el Sindicat de Periodistes de Catalunya han convocat una manifestació en defensa de la llibertat de premsa arran de ‘l’actuació desproporcionada’ del govern espanyol entorn de la convocatòria del referèndum de l’1 d’octubre.

Les associacions periodístiques recorden que la llibertat de premsa és ‘un dels pilars fonamentals’ del sistema democràtic i afegeixen que, com la llibertat d’expressió, és un principi reconegut per la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea i per la Constitució espanyola. En els darrers dies, però, segons expliquen les entitats convocants, diverses associacions professionals han rebut ‘denúncies de periodistes’ que han estat ‘coaccionats, obligats a identificar-se durant la cobertura d’esdeveniments d’interès públic’. També indiquen que hi ha hagut ‘pressions’ a les redaccions i ‘advertiments judicials’.

A parer dels convocants, aquests fets signifiquen ‘un atac greu i frontal’ a la llibertat d’expressió i d’informació. És en aquest sentit que les entitats afirmen que ‘per respecte a la societat a la qual ens devem i servim’, no es poden ‘permetre el silenci’ davant d’aquesta dinàmica. Les entitats, que han convocat la manifestació per a aquest dimecres 20 de setembre a les vuit del vespre davant la seu del Col·legi de Periodistes de Catalunya, a Barcelona, han exigit que s’aturin aquestes actuacions de manera ‘immediata’. Unes actuacions que ‘amenacen’ la feina periodística, ‘empobreixen’ la capacitat d’informar ‘amb qualitat’ i la llibertat dels mitjans per emetre continguts publicitaris.

