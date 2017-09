I en el FES TA FESTA d’aquesta setmana ens fem ressò de l’inici de la 45a edició de les Jornades Internacionals Folklòriques de Catalunya, que organitzaADIFOLK (Associació per a la Difusió del Folklore) i que tindran lloc arreu del país entre el 14 al 25 de setembre, data en què se celebrarà la cloenda del festival al Pla de la Seu de Barcelona i dins les Festes de la Mercè. Enguany hi participen grups de Buriàtia, Turquia, Txèquia, Indonèsia, Costa Rica, França, Portugal i Catalunya.

Però també us parlarem de molts altres temes com ara de la XXIII Beca per a Joves Instrumentistes de cobla Josep M. Bernat, que convoca anyalment l’Ajuntament de Bellpuig amb la col·laboració de Músics per la Cobla; o del concurs LA SARDANA DE L’ANY, ja que a partir de la propera setmana comencen les eliminatòries de l’edició del 2017. Precisament, del mestre Bernat escoltarem una sardana que va ser finalista del mateix concurs l’any 1972 i que va dedicar a la seva colla Lliris Blaus: la titulada ”Dedicatòria”.

També, a la part musical, escoltarem el grup LA CARRAU amb un tema saborós titulat “Ratafia”; i la sardana per a dues cobles “Soca i arrel”, d’Agustí Borgunyó, en la versió inclosa en el CD “Sardanes et oeuvres pour 2 cobles” enregistrat per les cobles La Principal del Llobregat i Mil·lenària i promogut pel Foment de la Sardana de Ceret.

