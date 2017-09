La batllessa de Barcelona, Ada Colau, ha alertat als batlles europeus de ‘l’amenaça’ contra els drets a Catalunya que està duent a terme l’estat espanyol per impedir el referèndum d’autodeterminació de l’1 d’octubre. En una carta que ha enviat a una trentena d’homòlegs de diferents ciutats europees els ha informat que davant d’aquesta situació, demanarà a la Comissió Europea que obri un ‘espai de mediació’ per als governs espanyol i català ‘per tal de buscar una sortida dialogada’ al conflicte. Colau també demana als alcaldes que ‘en la mesura del possible’ traslladin aquesta voluntat de diàleg a totes les instàncies que creguin convenients.

A la carta Colau mostra la ‘preocupació’ davant la ‘gravetat’ de la situació que es viu a Catalunya i alerta que posa ‘en risc’ els drets i les llibertats fonamentals. També afirma que els fets que estan tenint lloc aquestes dies són ‘greus’ i ‘sense precedents’ a la democràcia espanyola. A banda, alerta que les mesures que pren l’estat espanyol per impedir el referèndum ‘suposen un augment de la tensió social’ i el ‘bloqueig’ de la possibilitat de trobar una sortida dialogada al conflicte.

També afirma que tot i no ser independentista i haver criticat la ‘via unilateral’ de l’executiu català, se sent ‘alarmada’ davant la resposta ‘repressiva’ del govern espanyol, que suposa un ‘salt qualitatiu’ en l’estratègia de ‘judicialització del conflicte català’.

Per tot plegat Colau informa la trentena d’alcaldes de ciutats europees com París, Londres, Berlín, Roma, Brussel·les, Atenes o Lisboa que demanarà a la Comissió Europea que obri un ‘espai de mediació’ per als governs espanyol i català ‘per tal de buscar una sortida dialogada’ al conflicte. També els demana que ‘en la mesura del possible’ traslladin aquesta voluntat de diàleg a totes les instàncies que creguin convenients.

La batllessa de Barcelona ofereix un missatge similar en un article que ha enviat al diari britànic The Guardian, on, com en la carta als batlles, també diu que el conflicte català ha esdevingut europeu.

Destaca que Europa ‘no es pot permetre’ adoptar una posició ‘passiva’ en relació a la qüestió catalana, ja que els esdeveniments que passen a Barcelona ‘afecten per igual París, Madrid, Brussel·les i Berlín’.

Afegeix que els qui, com ella, aposten per avançar cap a un projecte europeu en clau democràtica, social i de llibertats no podrien concebre que les institucions de la Unió ‘girin l’esquena’ a una situació que ‘posa en risc drets i llibertats fonamentals’ i ‘no apostessin per trobar canals’ que permetin una sortida ‘negociada’ al conflicte.

Colau també afirma que la qüestió catalana s’ha convertit en la crisi territorial ‘més greu’ de la Unió Europea en els últims anys, i recorda que ‘la majoria’ de la població vol votar, però ‘no desitja’ un xoc de trens ‘de conseqüències imprevistes’. Alhora es mostra ‘convençuda’ que tampoc ho volen la majoria dels socis europeus.

A l’article Colau opina que l’origen de la crisi actual es troba en la negativa ‘reiterada’ del govern espanyol d’emprendre un diàleg sobre la reforma territorial de l’Estat que reconegui el dret dels catalans a decidir el seu futur polític i acusa l’executiu de Rajoy de ser el responsable ‘principal’ de l’agreujament de la situació actual amb el seu ‘immobilisme’.

A més afirma que el conflicte no és només institucional, sinó també social i polític, i afirma que ha de ser resolt per mitjans polítics. I advoca per una solució negociada ‘d’acord amb el parer del 82% de la població catalana’, partidària ‘d’un referèndum acordat, tal com es va fer a Escòcia’.

Finalment, Colau considera un ‘error’ pensar que la qüestió catalana es pugui resoldre mitjançant l’acció judicial sobre els seus representants polítics. I alerta: ‘Perseverar en aquesta direcció tan sols contribueix a incrementar la tensió social i a bloquejar la possibilitat de trobar una sortida al conflicte’.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]