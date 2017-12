El candidat de la llista d’ERC i líder de Demòcrates de Catalunya, Antoni Castellà, ha desenterrat aquest diumenge la possibilitat de tornar a la via unilateral d’acció per ‘fer efectiva la república proclamada’. A l’acte dels republicans a Badalona, Castellà s’ha volgut dirigir a la CUP per assegurar-los que la candidatura d’Esquerra no ‘renuncia a res’ i tampoc a aquesta fórmula. ‘Si l’endemà de les eleccions i havent guanyat les forces lleials a la república, el govern espanyol no accepta negociar, recuperem la via unilateral. Sí, companys de la CUP’, ha sentenciat. I és que per a ell, el fet d’haver acceptat ‘el repte de les eleccions del 21-D tot i ser il·legítimes i il·legals, convocades de manera unilateral per l’estat, ha convertit la cita en ‘una cosa bilateral’, i per això ha reclamat que els independentistes guanyin el 21 de desembre.

Castellà ha fet aquestes declaracions intervenint a l’acte d’Esquerra on també ha participat Ruben Wagensberg, que ha aprofitat que estava a Badalona per agafar exemple de l’Ajuntament, on les forces sobiranistes i d’esquerres es van unir per evitar que el PP de Xavier García Albiol accedís a l’alcaldia després de les passades eleccions municipals. ‘Som defensors del model Badalona, que va permetre fer fora Albiol. Aquest consens ha de ser el model per al país. Perquè mentre ell volia escombrar i netejar els carrers, Badalona va decidir que l’escombrarien però de racisme i xenofòbia’, ha sentenciat.

En aquest mateix sentit, ha cridat a fer del sobiranisme una opció més progressista per poder acollir més suports. ‘El sobiranisme només pot créixer per l’esquerra, perquè el sobiranisme és tenir totes les eines per arribar a la transformació social. Sobiranisme és empoderament i justícia social’, ha conclòs.

El retorn de Forcadell

La presidenta del Parlament i número 4 de la candidatura d’ERC al 21-D, Carme Forcadell, ha fet el seu primer acte de campanya. ‘Catalunya se’n sortirà, però si les eleccions les guanya ERC, se’n sortirà més aviat i millor. Voteu ERC, perquè és garantia de futur, honradesa, transparència, lluita contra la corrupció, i és l’únic partit capaç d’aturar els del 155,i votar ERC és l’únic vot útil per aturar Cs’, ha sentenciat entre aplaudiments. L’encara presidenta del Parlament, a més, ha fet també una breu referència al seu pas per la presó, tot explicant que molta gent li pregunta ‘com està’ després de l’episodi judicial i d’Alcalà Meco. ‘Sempre dic que estic com el país, trista i esperançada. Trista, i és normal, perquè hi ha quatre innocents a la presó. I la bona gent no podem suportar que hi hagi innocents a la presó. Són molts dies i moltes nits. Però estem esperançats perquè sabem que la millor manera de treure’ls és guanyar, i cada dia transformem la nostra tristesa en energia. I és el que farem, guanyar’, ha sentenciat.

L’acte, però, l’ha tancat la número dos de la llista, Marta Rovira, que ha endurit el seu missatge contra Ciutadans i la seva candidata, Inés Arrimadas, de qui ha dit que ‘no pot ser mai presidenta de tots els catalans com ella diu’. ‘És impossible que algú vulgui ser la presidenta de tots els catalans posant en dubte els consensos que s’han construït, volent acabar amb ells, quan són garantia de cohesió social per a tothom, vinguem d’on vinguem i parlem el que parlem. És impossible, quan condecora els que cridaven “a por ellos”. És impossible quan diu que segons el que pensem no som gent normal. I és impossible que sigui presidenta de tots perquè les porres, la repressió policial i judicial no uneix, divideix’.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]