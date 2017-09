Enguany el Mercat de Música Viva de Vic ha fet un gir cap a la programació internacional. Ha convidat un bon reguitzell d’artistes d’arreu i ha donat un pes especial a les propostes en italià. Tot i això, amb l’arribada del cap de setmana, es desplega la programació més festiva del certamen, un seguit de grans concerts multitudinaris protagonitzats pels grups més en voga del moment.

És el cas dels escenaris de la plaça Major i del recinte del Sucre, on aquest cap de setmana actuaran els incombustibles Zoo; Pavvla, amb els seus ritmes electrònics; els vigatans La Iaia i Senior, i el Cor Lomax. Tampoc hi faltaran Doctor Prats i Txarango, un grup que aquest estiu no s’ha aturat ni un minut. En aquests espais també hi sentirem el grup italià de fusió Talco, Ramon Mirabet i la cantant Dolo Beltran, que presentarà el seu nou projecte en solitari.

També hi haurà més presentacions de discs, com ara el de la darrera col·laboració del saxofonista Dani Nel·lo i Núria Graham, Does it ring a bell?, que estrenaran a l’Atlàntida. Entre els grups internacionals més destacats hi haurà La Vida Bohème, el grup de rock independent de Veneçuela; els britànics Mamas Gun, famosos pels seus potents directes, i els cantants Albert af Ekestam i Fabrizio Cammarata.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]