La manifestació d’aquest dijous a Brussel·les té un precedent clar en la manifestació convocada el 7 de març del 2009 també a la capital europea amb el nom de ‘Deu Mil a Brussel·les’. Aquell dia fred de final d’hivern no es van arribar a aplegar deu mil manifestants, tot i que el nom de la mobilitació era més aviat simbòlic. La societat civil catalana es començava a organitzar en iniciatives com aquesta, en un moment polític de desgast del govern tripartit presidit per José Montilla, amb protestes cada vegada més fermes contra el maltractament crònic en infrastructures i en finançament per part del govern espanyol… I això que encara quedava més d’un any per a la sentència del Tribunal Constitucional de l’estatut. En aquell moment, la iniciativa dels ‘Deu Mil a Brussel·les’ va aconseguir aplegar unes tres mil o quatre mil persones, una quantitat significtiva i que va acabar arrossegant també representants de partits com CDC i ERC.

A la capçalera, Enric Canela, portaveu de la iniciativa; Alfons López Tena, Núria Feliu… Van recórrer tres quilòmetres de carrers pròxims al barri europeu, però el ressò que va acabar tenint més enllà del nostre país fou limitat. En aquell moment, el missatge era més en clau interna, per dir que l’independentisme és europeista i per exigir als partits catalans compromisos clars cap a la independència.

Avui, la internacionalització de l’independentisme és un fet. I el missatge és clarament enfocat a l’exterior: Desperta, Europa!

