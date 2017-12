El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona acollirà dilluns vinent la presentació de la biografia de l’advocat i activista August Gil Matamala, escrita per Anna Gabriel i David Fernández en un acte que es farà a les 19h i on només podran accedir els subscriptors de Vilaweb. Els dos exdiputats de la CUP i el biografiat faran una conversa conduïda pel periodista Pere Cardús.

L’acte es farà quan faltaran tan sols tres dies per les eleccions del 21-D i pot servir també per copsar les impressions dels ponents sobre l’actualitat política. Gil Matamala, un històric de la lluita antifranquista i defensor de molts activistes represaliats per l’estat espanyol després de la transició, fou entrevistat recentment pel nostre diari i oferí unes quantes reflexions interessants pel moment actual.

Avui dimarts s’han tancat les inscripcions i ja no queden places per assistir-hi. Tan sols podran entrar els subscriptors que han rebut un correu de confirmació de la seva reserva. Si no sou subscriptors, us en podeu fer omplint aquest formulari.

