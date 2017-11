La soprano Mercedes Gancedo (Buenos Aires, 1990) ha guanyat el premi ‘El Primer Palau’ 2017 per la seva “maduresa artística”, la “qualitat” i la “bellesa” del seu timbre i la “diversitat” del programa presentat. Per unanimitat el jurat ha atorgat per primer cop a la història del guardó el reconeixement a una cantant. Mercedes Gancedo ha assegurat que debutar al Palau va ser “una experiència única”, que és un “honor” haver estat reconeguda a la 22a edició del certament i ha celebrat que es promoguin els nous talents joves. La cantant de 27 anys rebrà un premi dotat en 5.000 euros. El jurat també ha atorgat dos accèssits a l’acordionista Nikola Tanaskovic i al duo de pianos ‘IndiviDUAL’ format per Pierre Delignies i Alice Burla. D’altra banda, el concert de cloenda del cicle ‘El Primer Palau 2017’ se celebrarà aquest dijous amb l’actuació del quartet de saxos guanyador de l’edició de l’any passat

Mercedes Gancedo va oferir l’actuació que el jurat ha valorat el passat 3 de novembre. El recital va comptar amb obres de Duparc, Fauré, Wolf, Mahler, Guastavino i Montsalvatge. A més de poder actuar en un concert dins la temporada oficial del Palau de la Música, la soprano també ha rebut el Premi Catalunya Música. El guardó consisteix en poder enregistrar una maqueta professional amb un repertori seleccionat per la pròpia guanyadora i en la promoció internacional a través de la xarxa de la Unió Europea de Radiodifusió.Durant la roda de premsa també s’ha presentat el concert de cloenda del cicle ‘El Primer Palau 2017’ que es farà aquest dijous a les 20:30h. El quartet de saxos Kebyart Ensemble, guanyadors del premi El Primer Palau 2016, oferiran un programa amb obres de Glass, Glazunov, Mendelssohn i Bartók. El quartet presentarà el seu primer treball discogràfic, ‘Accents’, i estrenarà l’obra ‘Estris de llum’ de Joan Magrané. El 22è cicle ‘El Primer Palau 2017’ va començar el 6 d’octubre i ha donat l’oportunitat de debutar a la Sala de Concerts a deu joves intèrprets de música clàssica. La convocatòria per participar a la 23a edició de 2018 ja està oberta. El Premi Palau està adreçat a instrumentistes de corda, teclat, vent o percussió, cantants, duos amb piano i grups de música de cambra constituïts, de nivell superior o graduats. El període de sol·licituds per ser candidats al cicle acaba el 12 de gener de 2018.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]