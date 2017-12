La número sis de la llista de la CUP per Barcelona, Bel Olid, retreu a l’estat espanyol que no compleixi amb les ‘irrisòries quotes’ d’acollida de refugiats a les que es va comprometre. Ho ha fet en el 60 aniversari de la Declaració dels Drets Humans per denunciar les ‘condicions deplorables’ que viuen les persones amb necessitat d’asil. Olid lamenta que la Unió Europea s’hagi convertit en una mena de ‘fortalesa’ contra aquests ciutadans que són vistos per les elits com ‘invasors’ o ‘ciutadans de segona’. En aquest sentit, des de la CUP proposen que la nova república pugui garantir el dret d’asil: ‘No té cap sentit que vulguem canviar de bandera fer un altre país només per a nosaltres. Volem un país solidari amb els pobles veïns’.

‘Hi ha persones en camps de concentració a Grècia i Itàlia que són allà sense haver comés cap delicte perquè hem decidit que no els volem aquí’. Bel Olid ha denunciat així i davant la delegació de la Comissió Europea a Barcelona l’incompliment de les quotes d’acollida de refugiats.

Olid ha recordat la gran manifestació de Barcelona per a l’acollida de refugiats i lamenta que tot i que Catalunya ha decidit ser solidària i oferir a aquestes persones ‘un lloc digne on viure’, el clam popular ‘no s’ha traduït en cap acció per part dels governs’.

En aquest sentit, des de la CUP proposen una República ‘pels drets de tothom’ i en la que no hi hagi ciutadans de primera i de segona. La número sis dels cupaires a Barcelona veu ‘necessari’ tenir un dret d’asil propi per a Catalunya que permeti ‘aturar les morts’ al Mediterrani.

Les propostes del programa electoral

El programa dels cupaires preveu, pel que fa als refugiats, establir un visat humanitari, immediatament, per a les persones refugiades des de totes les oficines de la Generalitat a l’exterior i des de les futures ambaixades de la República. També es preveu la derogació de la llei d’estrangeria, el desplegament d’una llei de ciutadania republicana que reconegui totes les persones que viuen a Catalunya, l’atorgament de papers de residència sense necessitat de tenir contracte laboral, el tancament del CIE de la Zona Franca.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]