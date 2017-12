El cap de llista de Catalunya en Comú Podem, Xavier Domènech, ha assenyalat que han presentat al Tribunal Constitucional espanyol un recurs contra l’article 155 per recuperar l’autogovern de Catalunya, garantir la normalitat democràtica i per dignitat democràtica. Domènech ha explicat en la roda de premsa que han presentat aquest recurs d’inconstitucionalitat per aconseguir la ‘normalitat democràtica a Catalunya’ i la recuperació de les institucions catalanes ‘absolutament intervingudes pel govern d’Espanya’.

‘Som els únics que en aquests moments el podem presentar, som els únics que treballem conjuntament amb els nostres companys de l’estat i, per tant, tenim la capacitat efectiva de presentar aquest recurs reunint les firmes necessàries per poder-ho fer’, ha assenyalat Domènech. Ha detallat que el recurs l’han elaborat amb diversos experts constitucionalistes i que el catedràtic de drets constitucional de la UB, Joan Vintró, ex-lletrat del Parlament i expert de la comissió de Venècia, ha estat finalment la persona que ha realitzat el text.

Segons Domènech, els comuns han plantejat el recurs per una qüestió d’inconstitucionalitat tant de l’acord del senat espanyol que va permetre l’aplicació del 155, com dels acords previs del consell de ministres espanyol sobre la petició a la cambra alta de l’aplicació de l’article.

‘Considerem que el 155 permet enviar instruccions concretes de compliment als governs de les comunitats autònomes i inclús permet assumir algunes funcions executives però el que segur que no pot permetre és dissoldre el Parlament de Catalunya o el mateix Govern de la Generalitat perquè això no és l’aplicació del 155 sinó que és, de facto, la modificació de l’Estatut i de l’autogovern de Catalunya’, ha denunciat el cap de llista de Catalunya en Comú Podem. De fet, ha continuat, és la ‘ruptura’ de tots els pactes previs a la mateixa constitució espanyola ‘que van permetre el restabliment’ de la Generalitat, ‘un 155 que s’aplica al conjunt de l’autogovern de Catalunya i al conjunt dels catalans’.

Domènech ha assenyalat que han presentat aquest recurs ‘no només per recuperar l’autogovern de Catalunya, garantir la normalitat democràtica, i per dignitat democràtica’, sinó perquè consideren que el govern espanyol ‘utilitza el 155 d’una forma fraudulenta en el marc d’una forma de govern excepcional no només a Catalunya, sinó a Espanya’. En aquest sentit, segons Domènech, els comuns consideren que Catalunya s’està convertint en ‘excusa per part del govern del PP per ampliar a tot Espanya l’aplicació d’una forma de govern anticonstitucional i que fa de l’excepcionalitat la norma’. ‘El PP està utilitzant eines coercitives de forma fraudulenta per imposar-se allà on la gent no els vota’, ha sentenciat.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]