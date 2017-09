L’ex-regidor del PP de València i altres càrrecs del partit han estat citats a declarar com a investigats. El magistrat titular del jutjat d’Instrucció número 18 de València, que investiga el cas Imelsa i el seu derivat conegut com el cas Taula, ha citat a declarar com a investigat l’ex-vice-batlle de València, Alfonso Grau, per la seva vinculació amb el presumpte finançament irregular de les campanyes del PP de la capital valenciana en les eleccions del 2007 i 2011.

També han estat citats com a investigats l’exgerent del PP provincial i l’actual gerent del PP estatal, segons que ha informat el Tribunal Superior de Justícia. Grau declararà com a investigat pels delictes de suborn, malversació i delicte electoral el dia 6 d’octubre.