La Divisió d’Afers Interns (DAI) dels Mossos d’Esquadra investiga alguns agents per declaracions fetes en mitjans de comunicació o a través de les xarxes socials relacionades amb el referèndum de l’1 d’octubre, segons han confirmat fonts sindicals.

La DAI ha obert informacions reservades (IR) per esclarir la responsabilitat de determinades declaracions públiques i determinar si podrien comportar sancions per il·lícites o contraries a l’ètica professional. D’altra banda, Afers Interns també investiga diversos agents per la seva actuació durant el referèndum, alguns dels quals ja han anat a declarar.

