El portaveu d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) al Congrés dels Diputats, Joan Tardá; el cantautor Lluis Llach, i la diputada de Podem en l’Assemblea de Madrid Isabel Serra, seran alguns dels ponents que participaran en l’acte a favor de la consulta catalana que se celebrarà aquest diumenge al Teatre del Barri. Segons ha informat Madrilenys pel Dret a Decidir, els organitzadors de l’acte, també estaran presents Jordi Cuixart, d’Òmnium Cultural; Natalia Esteve, d’ANC; Eduardo Reyes, de Súmate i personalitats de Madrid com l’advocat Alberto Arregi i l’activista Elena Martínez.

L’acte en suport al referèndum per l’autodeterminació de Catalunya organitzat per Madrilenys pel Dret a Decidir se celebrarà finalment aquest diumenge al Teatre del Barri, al carrer Zurita del madrileny barri de Lavapiés. Tal com van assegurar els organitzadors, després de la suspensió cautelar de l’acte pel jutge José Yusty Barreche i la consegüent impossibilitat de celebrar-ho en la Nave de Terneras del Matadero, han trobat un nou espai, aquesta vegada de titularitat privada. Es manté l’hora, a les dotze del matí, i el dia, aquest diumenge.

La prohibició

El jutge ha ratificat aquest divendres la suspensió i ha recordat que és ‘públic i notori’ que des de fa anys El Dret a decidir és un ‘lema o expressió que s’ha repetit innombrables vegades pels moviments i grups secessionistes que propugnen un referèndum no autoritzat per a l’1 d’octubre a Catalunya, amb la finalitat reiteradament proclamada d’aconseguir la separació d’aquesta regió de la resta d’Espanya’.

Segons va expressar en roda de premsa un dels responsables que va registrar la petició a l’Ajuntament, Pedro Casas, el recurs dels populars volia prohibir la cessió de l’espai municipal, mentre que l’acte de Yusty prohibeix l’acte. ‘El recurs del PP se cenyeix al fet que se suspengui un acte administratiu; es demana que es paralitzi la cessió del local, però el jutge va molt més enllà del que els mateixos demandants li demanaven’, ha recriminat.

Per a Casas resulta ‘curiosíssim’ que es resolgui un recurs contenciós administratiu amb ‘aquesta rapidesa’. ‘En un cas concret de llibertat d’expressió un jutge es pren llibertat d’almenys de 24 hores fer un acte’, va indicar, per afegir a continuació que es tracta d’una cosa ‘aberrant’. ‘Diu que he de suspendre l’acte, no la cessió… això és passar límits, quan el jutge es pronuncia sobre una cosa que no li han demanat; és passar-se set pobles’, va retreure.

