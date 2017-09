El Parlament de Catalunya ha lliurat aquest diumenge les Medalles d’Honor –en la categoria d’or– als deu cossos de seguretat (Mossos d’Esquadra, Guàrdia Urbana de Barcelona i Policia Local de Cambrils) i serveis d’emergències que van actuar en resposta als atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 i 18 d’agost.

‘En nom de tots us volem agrair que en aquelles hores tenebroses dels atemptats ens haguéssiu ajudat a trobar la llum i l’esperança’, ha dit el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que ha assegurat que després dels atemptats Catalunya se sent més colpida però més forta, gràcies a la resposta dels serveis d’emergència.

‘Sabem que cada dia que no reculem un mil·límetre en la nostra determinació contra el terror i les guerres, guanyarem’, ha reblat el president de la Generalitat, que ha recordat amb emoció com el 17 d’agost ‘el terror i la violència van irrompre de forma dolorosa i dramàtica en el nostre país’.

Per la seva banda, el major dels Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha reivindicat la ‘professionalitat, la bondat i l’honestedat’ dels 17.000 agents dels cos i ha dit que treballen en defensa de valors com el respecte a la vida, la tolerància, la diversitat, la llibertat i els drets humans. Així mateix, ha repartit elogis entre tots els cossos d’emergència per la seva actuació durant el dia atemptat i els dies següents.

