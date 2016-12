El Jutjat Contenciós-Administratiu número 2 de Barcelona ha suspès cautelarment el protocol contra la pobresa energètica que desenvolupava part de la Llei 24/2015 contra l’emergència habitacional i la pobresa energètica. La companyia elèctrica Endesa va reclamar al jutjat que suspengués el protocol, creat per l’Agència Catalana de Consum (ACC) i penjat a la seva web perquè desenvolupava articles de la llei suspesos pel Tribunal Constitucional (TC).

El protocol era al·legat per molts ajuntaments per exigir a les subministradores d’energia que no tallessin el servei a persones que no ho podien pagar. Però aquest protocol no el va aprovar la Generalitat ni es va publicar al DOGC i, segons Endesa, desenvolupa part dels articles suspesos pel TC. Així, tot i que l’article 6 de la llei no ha estat suspès i obliga les subministradores a avisar els serveis socials abans de tallar el servei, el protocol prohibeix directament tallar el subministrament.

Segons el magistrat, el protocol “aporta moltes més ombres que llums” i “suposa un trencament del principi constitucional de seguretat jurídica”, perquè obliga les companyies més enllà del que estableix la pròpia llei. El jutge també recorda que el TC va anul·lar articles del Codi de Consum de Catalunya que també preveien, entre d’altres, impedir el tall de subministrament els mesos d’hivern.

Per això, el jutge considera que el protocol s’ha de suspendre cautelarment mentre s’estudia el fons del recurs d’Endesa per no causar perjudicis a les empreses o als clients que sí que paguen, i per no provocar desigualtats en el tracte amb la resta d’espanyols. La interlocutòria es pot recórrer.

