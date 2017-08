A poc més d’un mes del referèndum de l’1 d’octubre, el debat sobre una possible república independent i la seva permanència a la Unió Europea és més viu que mai dins i fora del país. Sobre aquest tema s’ha manifestat l’expert suec del l’Institut Suec de Relacions Internacionals, Niklas Bremberg, que dubta que la UE pugui ‘expulsar’ set milions i mig de ciutadans del seu territori, en cas que Catalunya es constituís com a un estat independent. D’aquesta manera, Bremberg creu que, si Catalunya vol tenir influència dins la UE, ho hauria de fer en qualitat d’estat membre. L’expert suec ha explicat el seu punt de vista en la conferència acadèmica ‘Autodeterminació dins la Unió Europea: el cas de Catalunya’, organitzada pel Diplocat, juntament amb el think tank suec Arena Idé, a Estocolm, a la qual han assistit una cinquantena de persones.

També s’ha manifestat en aquesta mateixa línia el secretari general de Diplocat, Albert Royo, que ha subratllat que Europa hauria d’evitar la paradoxa que implica que ‘països que han aconseguit la independència amb processos violents estiguin plenament inserits en la comunitat internacional’, mentre que altres països que volen exercir el dret d’autodeterminació de manera pacífica i democràtica, com Catalunya, siguin ‘menystinguts i bloquejats en termes polítics i legals’.

Pel que fa a la desavinença entre legalitat i legitimitat vinculada al cas de Catalunya, un dels altres ponents de la conferència, el professor associat del Departament de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra, ha posat en dubte que s’hagi d’utilitzar la força per garantir la unitat d’un estat. En aquest sentit, ha dit que ‘una Constitució no pot actuar com a camisa de força per als ciutadans d’un territori’. Pel que fa a la posició de la UE sobre el cas català, Costa ha assenyalat que és un repte i una oportunitat per a la Unió, ja que ‘haurà de demostrar si és una federació en evolució constant o només un club d’estats’.

