Una setmana després de la mort de Younes Abouyaaqoub, l’autor de l’atemptat de la Rambla, el major dels Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha criticat el qüestionament permanent que pateix la policia. En una entrevista a Catalunya Ràdio, ha desmentit diverses informacions i ha assegurat: ‘Uns posen flors als Mossos i uns altres hi llencen merda. Per sort la policia que jo dirigeixo cada cop està més a prop de la gent.’

El cap dels Mossos s’ha mostrat prudent a l’hora de parlar sobre la investigació i ha dit que ara aquesta s’instrueix des de l’audiència espanyola. De totes maneres, ha afirmat que els Mossos i continuen col·laborant. Sobre Abouyaaqoub, Trapero ha assegurat: ‘Creiem que l’autor de l’atemptat no va tenir ni ajuda ni suport.’

Trapero ha afirmat que Bèlgica no va avisar la policia catalana sobre l’imam, Abdelbaki es Satty. En aquest sentit, ha dit que un agent de policia local va fer una consulta informal a un sergent, que havia conegut en un congrés, per tal de saber l’expedient delictiu de l’imam, que era a Bèlgica cercant feina.

Segons el major, el sergent va consultar la base de dades del cos i va respondre que no hi havia cap mena d’informació. ‘Jo no sé si la policia belga va elevar la consulta i si la policia espanyola hi va intervenir’, ha afegit. Trapero ha dit que la policia espanyola no els ha informat que el 2005 va punxar el telèfon d’es Satty en una investigació. El major ha titllat d’irresponsable la publicació dels correus entre els dos policies, ja que es podia llegir sencer el nom del sargent. A més, ha assegurat que el contingut dels correus no estava contextualitzat.

Trapero també ha desmentit que la jutgessa que instruïa la investigació de l’explosió d’Alcanar avises que hi havia ‘indicis de terrorisme’. Segons el major, aquesta tesi no va aparèixer en la investigació fins després de la segona explosió i la posterior retirada de runa. A més, el cap dels Mossos també ha assegurat que la Guàrdia Civil en cap moment es va oferir per intervenir al xalet d’Alcanar.

El major també ha desmentit que el cos rebés un avís de la CIA sobre un atemptat imminent a Barcelona, tal com va publicar El Periódico. Trapero ha afirmat: ‘L’estat espanyol no ens reconeix competències (en l’àmbit internacional) i tampoc no tenim relacions amb serveis d’intel·ligència com la CIA.’ Ha titllat de mentida la notícia.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]