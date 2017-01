Dotze ciutadans presentats com ‘anònims’ per TV3 van ser els encarregats d’entrevistar ahir a la nit el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, al programa ‘Jo pregunto’. Mentre s’emetia el programa, a les xarxes, a poc a poc van anar transcendint els perfils d’alguns entrevistadors, generant una certa polèmica pel fet que TV3 va ometre detalls polítics rellevants sobre gairebé totes les persones que feien les preguntes.

VilaWeb ha recollit el que se sap de tots els participants per contextualitzar periodísticament el contingut del programa.

Lluís Cano, de 35 anys, és director d’escola i va encapçalar la llista d’ICV a les eleccions municipals del 2015 a Manresa, sense poder obtenir representació. Maria Teresa Fuentelsaz, de 60 anys, és metgessa a l’hospital de Bellvitge i presidenta del sector d’Hospitals ICS del sindicat Metges de Catalunya, tal com s’informa a la seva web. Maria Carmen Penacho, de 81 anys, és una bibliotecaria jubilada de Barcelona i membre de Societat Civil Catalana tal com mostra aquest comunicat de premsa, que es refereix a ella com a ‘companya’. Margarida Sellarès, de 51 anys, és funcionària de la Generalitat i ha participat en diversos actes de l’ANC. tal com explica en aquest reportatge del Punt Avui, ha col·laborat com a voluntària en les últimes diades. Joan Gil, de 28 anys, és politòleg i columnista en diversos mitjans, i membre de la plataforma independentista Ara o Mai. Andreu Agredano, de 24 anys, és un aturat de Reus que havia format part d’Esquerra Unida i Alternativa (EUiA) al Baix Camp. Josep Milà, de 61 anys, és arquitecte, de Rubí. Director de l’àrea de Serveis Territorials de l’Ajuntament de Rubí. Leire Fernández, de 19 anys, estudiant de Filologia Hispànica. Adama Boiro, mediador sociocultural de Girona. Teòfil Camí, de 48 anys, és propietari de l’empresa ramadera Urgesneda. Membre del sindicat Unió de Pagesos. Francisca Jiménez, de 55 anys, és propietària d’un bar a Sant Adrià de Besòs. José Antonio Morán, de 48 anys, és treballador de l’empresa Delphi.

El procés de selecció es va fer entre 200 persones que havien respost a la crida de TV3 a través d’internet per a entrevistar Puigdemont. La cadena va organitzar uns debats previs a la facultat de Medecina de Barcelona, on cadascú va exposar les seves preocupacions i la seva motivació per a entrevistar Carles Puigdemont. Al final del debat tots ells es van votar davant de notari i els dotze que van rebre més suports van poder participar ahir al programa.

