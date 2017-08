Quan falta només un mes per al referèndum de l’1-O, el ritme del debat s’accelera i els intents d’aturar el procés d’independència es multipliquen, no solament des de l’esfera institucional. El darrer, en forma de llibre. Els unionistes Josep Borrell, Francesc de Carreras, Juan-José López Burniol i Josep Piqué acaben de publicar un llibre que duu per títol ‘Escolta, Catalunya. Escolta, Espanya’ (Planeta, 2017) en què, expliquen, hi donen arguments ‘a favor de l’entesa i contra la secessió’.

El títol del llibre parteix dels primers versos de l”Oda a Espanya’ del poeta Joan Maragall (‘Escolta, Espanya la veu d’un fill/ que et parla en llengua no castellana’). Els autors ho interpreten com la determinació d’escoltar l’adversari i mirar de convèncer-lo: ‘Trobar vies d’entesa i acord abans de continuar tal com estem, en un bucle esgotador de tensió i desconfiança mútues’, diuen.

Els autors consideren que la independència no és la millor resposta a l’enfrontament, agreujat aquests darrers anys, entre Catalunya i l’estat espanyol. Malgrat que ara el llibre es presenta com una mirada reflexiva i, en certa mesura, distanciada de la pugna política diària, tres dels autors han estat durant anys a primera línia política.

Josep Borrell (la Pobla de Segur, 1947) va ser ministre d’Obres Públiques espanyol entre el 1991 i el 1996, durant el darrer govern de Felipe González, i entre el 2004 i el 2007 va ser president del Parlament Europeu. Per una altra banda, Josep Piqué ha fet tots els papers de l’auca. A més de ser president del Partit Popular català i diputat al parlament, també va ser diputat al congrés espanyol i al senat i va ocupar tres ministeris diferents durant els governs de José Maria Aznar. Finalment, el jurista Francesc de Carreras va ser un dels fundadors de Ciutadans. El llibre es presentarà el 6 de setembre al Centre Cultural Blanquerna de Madrid.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]