Un centenar de municipis catalans participen aquest cap de setmana en mobilitzacions, actes culturals, activitats al carrer i recollides de signatures en favor de la campanya ‘Casa nostra, casa vostra’, que demana d’accelerar l’acolliment de refugiats a Catalunya.

‘La gran recollida de signatures’ es presenta com una marató i cerca suports per al manifest de la iniciativa, que compta fins ara amb 50.000 adhesions. Durant el cap de setmana, actualitzarà un marcador en les xarxes socials, segons que ha explicat l’organització en un comunicat.

Una vintena de grups de voluntaris de la campanya, amb el suport d’ajuntaments, han organitzat actes per tot el Principat, com ara les activitats culturals que acolliran els carrers de Manresa, amb la participació del cantant de Txarango, Alguer Miquel, i un esdeveniment a Mataró que comptarà amb els músics Marina Rosell i Joan Dausà, al costat de l’escriptor Roc Casagran i la periodista Mercè Folch.

Barcelona recollirà signatures als districtes i homenatjarà els quinze immigrants que van morir fa dos anys a la platja de Tarajal, a Ceuta, quan guàrdies civils els van disparar pilotes de goma mentre nedaven cap a la costa. Es farà un acte a la plaça del Mar, on es construirà un mur que després tiraran a terra. La jornada es tancarà dilluns amb la projecció simultània del documental Tarajal a cinemes de Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i Figueres.

Música en directe

Girona, Tarragona i Lleida també recolliran adhesions. Hi haurà actes amb música en directe a Badalona, Vilanova i la Geltrú i Berga, una caminada solidària a Vilafranca del Penedès i activitats familiars a Vic.

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]