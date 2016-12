El 2017 és a punt de començar. Serà l’any del referèndum, i per anar-lo preparant els partits que hi són favorables i les entitats que ja s’havien aplegat en el Pacte Nacional pel Dret de Decidir es reuniran avui a dos quarts de sis de la tarda al Parlament de Catalunya. En aquesta fase inicial, la plataforma es rebatejarà amb el nom de Pacte Nacional pel Referèndum, que dirigirà una comissió de seguiment integrada per un grup d’experts politòlegs i juristes que s’encarregaran de la gestió del procés fins al referèndum.

El Pacte Nacional pel Referèndum haurà de decidir també com organitza la campanya de difusió de la votació: el missatge que es farà arribar serà de neutralitat respecte del sentit del vot i es defensarà la votació com a element fonamentalment democràtic. L’organització de les campanyes pel sí o pel no es deixarà en mans dels partits i de les entitats.

Per una altra banda, Junts pel Sí i la CUP han començat a posar fil a l’agulla a una llista de més d’un centenar de noms d’especialistes en diplomàcia i dret internacional perquè integrin una comitè d’experts que apadrini la voluntat catalana de fer el referèndum. És un compromís que el parlament va adquirir en el debat de política general i que s’ha d’acomplir abans d’acabar l’any.

Els assistents a la cimera

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, encapçalarà la cimera, a què també assistiran els consellers implicats en l’organització i l’execució del referèndum: el vice-president, conseller d’Economia i president d’ERC, Oriol Junqueras; la consellera de Presidència, Neus Munté; el conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, Raül Romeva; el conseller de Justícia, Carles Mundó; i la consellera de Governació, Meritxell Borràs.

També hi assistiran la presidenta del parlament, Carme Forcadell; l’ex-president de la Generalitat Artur Mas, l’ex-presidenta del parlament Núria de Gispert, el coordinador del PNDD, Joan Rigol; la batllessa de Barcelona, Ada Colau; i els presidents de les diputacions de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida: Mercè Conesa, Josep Poblet, Pere Vila i Joan Reñé, respectivament. En representació del Consell de Governs Locals de Catalunya, que aplega entitats municipalistes, hi haurà Miquel Buch, que n’és president en funcions.

Grups parlamentaris i partits polítics

Per part de Junts pel Sí, hi haurà el president del grup parlamentari, Jordi Turull, i el portaveu adjunt, Roger Torrent. De Catalunya Sí que es Pot, hi acudirà el president, Lluís Rabell, i el portaveu, Joan Coscubiela. Així mateix, hi participaran la presidenta del grup parlamentari de la CUP, Mireia Boya, i la portaveu, Anna Gabriel.

Pel que fa als partits polítics, el PDECat serà encapçalat per la coordinadora general, Marta Pascal, mentre que per ERC hi aniran la secretària general, Marta Rovira, i el portaveu del grup al congrés espanyol, Joan Tardà. El portaveu del secretariat nacional de la CUP, Quim Arrufat, i el de Demòcrates, Antoni Castellà, també hi participaran.

El cap de files d’En Comú Podem, Xavier Domènech, va declinar ahir la invitació perquè considera que l’espai dels comuns ja és àmpliament representat per Colau. En representació dels partits integrants de CSQP, hi aniran la coordinadora nacional d’ICV, Marta Ribas; el secretari general de Podem Catalunya, Albano-Dante Fachin; i el coordinador general d’EUiA, Joan Josep Nuet.

Eurodiputats catalans

Els eurodiputats Ramon Tremosa (PDECat), Josep-Maria Terricabras i Ernest Maragall (ERC-MES) també hi assistiran. Ernest Urtasun (ICV-EUiA) no hi podrà ser per motius d’agenda. Els eurodiputats catalans ja van assistir a la darrera reunió del PNDD, el 6 de març, per explicar la receptivitat de les institucions europees respecte del procés sobiranista.

Entitats

Els dirigents de les entitats sobiranistes tampoc no hi faltaran: el president de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez; la presidenta de l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), Neus Lloveras; el president d’Òmnium, Jordi Cuixart; i la vice-presidenta de Súmate, Montse Sánchez.

També hi acudiran representants d’entitats socials i culturals com ara Oriol Illa, president de la Taula d’Entitats del Tercer Sector; Òscar Escudé, president de Plataforma per la Llengua; i Maria Mercè Jou, del Consell Interuniversitari de Catalunya.

Sindicats i patronals

Els màxims representants de CCOO i UGT a Catalunya, Joan Carles Gallego i Camil Ros, respectivament, han confirmat l’assistència a la reunió. Pel que fa a les patronals, hi seran presents representants de la Cecot i PIMEC, però no hi anirà ningú de Fepime, tot i que sí que va assistir a l’última reunió del Pacte Nacional pel Dret a Decidir del març del 2015. En canvi, Foment no ha format mai part del Pacte.

