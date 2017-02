Avui s’han fet públiques les fotografies guanyadores del World Press Photo 2017, que enguany arribarà al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona el 28 d’abril, uns quants mesos abans del que era habitual aquests últims anys. La fotografia guanyadora aquest any és del turc Burhan Ozbilici, de 59 anys, que va capturar la imatge de l’assassí de l’ambaixador rus a Turquia, Andrey Karlov, el mes de desembre passat, just després d’haver-lo disparat.

Una nena siriana plora mentre una altra nena roman estirada, ferida, al seu costat, en un hospital de campanya. Van ser ferides per bombardaments en la ciutat rebel de Douma, a l’est de Damasc. Fotografia: Abd Doumany.

La Maha, de cinc anys, i la seva família van fugir de casa seva, a Hawika, prop de Mosul. Fotografia: Magnus Wennman.

Uns advocats ajuden els seus col·legues ferits per l’explosió d’una bomba a Quetta, al Paquistan. Fotografia: Jamal Taraqi.

Un grup de civils escapa del foc d’una casa destruïda per un bombardeig a la ciutat uncraïnesa de Luhanskaia. Fotografia de Valery Melnikov.

Segon premi de la categoria de notícies generals. Una nena nigeriana d’onze anys plora al costat del seu germà en una barca de salvament d’una ONG, a prop de la costa de Líbia. Fotografia de Santi Palacios.

Primer premi de la categoria de notícies generals. El grup de forces especials iraquià escorcolla caes a Gogjali, a Mosul, a la cerca de membres d’Estat Islàmic. Fotografia de Laurent Van der Stockt.

Primer premi en la categoria de vida quotidiana. Una dona sosté el seu nebot de dos anys en un hospital, ferit per una bomba a Kabul. Fotografia de Paula Bronstein

Segon premi en la categoria de fets d’actualitat. Un grup de refugiats travessa un riu intentant arribar a Macedònia. Fotografia: Vadim Ghirda

