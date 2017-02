De la intensa jornada històrica d’avui arran del judici a un ex-president de la Generalitat i dues ex-conselleres pel 9-N, la cosa que més ha irritat la majoria de mitjans espanyols ha estat el recorregut a peu que han fet els acusats des del Palau de la Generalitat, on els havia rebuts Carles Puigdemont, fins a la seu del tribunal.

Durant el matí, el diari El País, per exemple, ha destacat com a tema principal el judici al 9-N, acompanyat d’una crònica titulada: ‘De Palau a Palau passant per l’Arc del Triomf’. Hi destacava ‘Mas, Ortega i Rigau s’han fet un bany de masses abans d’asseure’s al banc amb una escenificació perfectament planificada i entre crits continus de “independència”, “no esteu sols” i “ni un pas enrere”.’ Ha fet una descripció del recorregut, els carrers i els llocs simbòlics per on han passat, com ara el Fossar de les Moreres i el Born. I ha remarcat: ‘Mas, Ortega i Rigau no tenien pressa per a arribar [al jutjat] i desitjaven continuar el bany de masses.’

A la tarda, aquest diari ha acabat reduint el tema fins a quasi fer-lo invisible a la portada, i la crònica ha acabat desapareixent. Ha estat la tònica general dels mitjans espanyols: a mesura que creixia la presència del judici al 9-N en la premsa de tot el món, disminuïa en la de Madrid.

L’expressió ‘bany de masses’ dels acusats s’ha anat repetint en les cròniques, que han mirat de disminuir i fins i tot ridiculitzar la multitudinària mostra de suport a Mas, Ortega i Rigau. Així s’ha titulat la crònica d’El Mundo. ‘Aquest dilluns el moment buscat per a la posteritat era el pas de Mas i la comitiva principal sota l’Arc de Triomf.’

La Razón també hi ha insistit. ‘Mas i els seus consellers ja tenen la seva passejada triomfal’, deia el titular de la crònica, il·lustrada amb una fotografia no pas del passeig de Lluís Companys, que era ple de milers de manifestants, sinó amb una perspectiva molt més tancada, on no es veu gaire gent, en un carrer molt més estret.

La crònica d’El Confidencial parla de ‘processó triomfal de Mas fins al tribunal que el converteix en màrtir’. Inclou comentaris com ara: ‘La gent ha faltat a la feina i s’ha gastat diners per arribar fins aquí.’ O bé: ‘No es pot dir que hagi estat una manifestació espontània del poble, o d’una part del poble. Els mitjans catalans fa dues setmanes que anunciaven insistentment que hi hauria una enorme concentració ciutadana, és a dir, la convocaven. Aquí s’han assolit nivells de manipulació inèdits, fins i tot per a una societat acostumada a la polarització.’

Però el titular que segurament s’endú el premi de sorprenent és el de la crònica d’Ok Diario, el diari dirigit per Eduardo Inda. Malgrat que era evident la dificultat d’avançar cap al tribunal per la gentada que hi havia, l’ha titulada així: ‘Mas, Ortega i Rigau es riuen del tribunal arribant mitja hora tard’. I en el text diu: ‘Anaven a un pas lent i es feien fotografies en diversos punts del curt recorregut, en què s’han recreat fins i tot quan el rellotge ja passava de les 9.00.’ I encara més: ‘Amb gest relaxat i entre crits de joia d’incondicionals, com si fossin salvadors o màrtirs, els presumptes delinqüents han arribat a pujar a una tarima a saludar a les portes del jutjat, pressionant encara més uns magistrats que el Ministeri de Justícia no dubta que procediran sense tenir en compte la teatralització muntada a l’exterior.’

I, encara que sembli mentida, acaba així: ‘S’especulava que els acusats mirarien d’anar amb retard per obligar els mossos d’esquadra a actuar per fer-los afanyar i asseure’ls al banc dels acusats. Si era el cas, no han aconseguit la foto, malgrat haver estirat més del compte el temps de compareixença, fent esperar els responsables d’aplicar la llei.’

