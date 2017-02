El judici a Mas, Ortega i Rigau per haver impulsat la consulta del 9-N ha suscitat l’interès dels principals mitjans de la premsa internacional. Tots publiquen la notícia a la portada de l’edició digital. Adés són notícies prèvies al judici, adés són notícies vives, que es van actualitzant durant el matí, com és el cas de la BBC o Russia Today, que ofereix connexió en directe. Tot seguit us expliquem quins mitjans cobreixen la informació:

BBC: ‘El judici català: una gran multitud en suport d’Artur Mas per la votació independentista‘. La cadena pública britànica ofereix una peça amb un resum de la causa oberta a Mas, Ortega i Rigau. Especialment se centra en l’ex-president: ‘És acusat d’una greu desobediència civil després d’una votació que va desafiar el Tribunal Constitucional d’Espanya.’ Diu que el cas ‘és utilitzat pels partidaris de la independència’ i que l’actual govern s’ha compromès a fer una altra votació al setembre.

Politico: ‘El judici porta la rebel·lió catalana al punt d’inflexió‘. Politico fa un seguiment constant del procés. Segons aquest mitjà, la ‘rebel·lió catalana’ s’acosta a una etapa decisiva que posarà a prova la solidesa del moviment independentista i la resistència de Mariano Rajoy: ‘Amb el risc de convertir els líders catalans en màrtirs polítics’, diu.

Le Monde: ‘El dirigent català Artur Mas, jutjat per desobediència després d’organitzar un referèndum sobre la independència‘. Le Monde també cobreix l’acte amb una prèvia que resumeix les acusacions sobre l’ex-president Artur Mas. A continuació explica l’auge del moviment independentista durant aquests últims anys: ‘El conflicte s’ha tornat particularment intens aquests últims anys. La febre separatista creix des del 2010, quan el Tribunal Constitucional, en mans dels conservadors, va anul·lar l’estatut català, en vigor des del 2006 i que donava a Catalunya amplis poders i el títol de nació.’ El text acaba parlant del referèndum: ‘Al setembre, a tot estirar, organitzaran un veritable referèndum d’autodeterminació, amb l’acord de Madrid o sense . I la promesa de la secessió si guanyen.’

Le Figaro: ‘Catalunya: s’obre el procés contra Artur Mas‘. El mitjà francès va publicar ahir una entrevista a Artur Mas i avui fa un seguiment del judici, amb actualitzacions de la notícia al llarg del matí. ‘La processó ha lluitat per avançar, enmig de banderes catalanes i animada per consignes com ara ‘Independència!’ o ‘Fora la justícia espanyola!’.

The Guardian: ‘L’ex-president català, desafiant abans del judici sobre la votació secessionista‘. El rotatiu britànic centra el seu titular i les primeres línies de la prèvia del judici en el convenciment d’Artur Mas per haver fet el que li demanava el poble: ‘Artur Mas ha insistit que no té res a disculpar-se’. El text reconstrueix els fets des del 2014 fins a l’actualitat: ‘Les tensions augmenten entre Madrid i Barcelona, ja que el govern català es prepara per fer una nova votació sobre la independència a finals d’aquest any.’ També parla de l’operació policíaca sobre el presumpte finançament il·legal de CDC: ‘ La temperatura política es va elevar encara més el dijous quan la policia va fer un seguit de detencions en el marc d’una investigació sobre les acusacions que l’ ex-partit de Mas, CDC, va demanar suborns per a contractes públics quan era al poder. Mas va descriure els arrestos com ‘una escandalosa posada a punt’.

Rusia Today: ‘Jutgen Artur Mas per la consulta independentista de Catalunya enmig de protestes‘

