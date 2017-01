La Generalitat concedirà per primer cop permisos de paternitat i maternitat als treballadors públics que tinguin fills per gestació subrogada, segons ha avançat RAC1 avui i ha confirmat l’ACN. A partir de demà, Governació enviarà una instrucció interna als treballadors perquè es facilitin els permisos i es convertirà així en el primer govern de l’estat que aprova una mesura per als treballadors que busquin fills amb aquesta pràctica a l’estranger. Arran de les darreres sentències, la Seguretat Social ha inclòs aquesta pràctica entre els supòsits per rebre aquesta baixa. D’altra banda, la consellera de Governació, Meritxell Borràs, ha deixat entreveure que en una Catalunya independent el govern legalitzaria els ventres de lloguer.

Fins ara, la Generalitat havia denegat aquests permisos però una funcionaria de Governació va preguntar pel permís i els juristes del govern van considerar que hi havia prou base per concedir-lo després de les últimes sentències del Tribunal Suprem espanyol en aquest sentit. La consellera de Governació, Meritxell Borràs, signarà la instrucció veient la jurisprudència i per donar ‘donar seguretat pares i mares’ i ha afegit que la decisió s’ha pres de ‘manera decidida i ferma’.

