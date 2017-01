John Berger (Londres, 1926 – 2017), escriptor, assagista i crític d’art britànic, es va morir ahir a l’edat de 90 anys. Va ser un intel·lectual respectat, un dels més influents del pensament occidental dels darrers cinquanta anys, sobretot en el camp dels estudis de l’art i la fotografia (sobre la imatge). John Berger es va formar a la Central School of Arts de Londres i va començar la seva carrera escrivint crítiques d’art. Ben aviat diversificaria els gèneres. La seva va ser una carrera molt prolífica, amb més d’una trentena d’obres publicades d’assaig, ficció, dramatúrgia, guió, crítica, poesia. Va ser destacat amb el Booker Prize l’any 1972 per l’obra G, i el 1991 va obtenir el premi Petrarca al conjunt de la seva obra.

Entre les seves obres destaca Maneres de mirar, un text de referència en la

història de l’art, publicat en català per Edicions de 1984 l’any 2011. En la mateixa editorial també hi trobem: D’A a X: una història en cartes (2008) i Amb l’esperança entre les dents (2010). Enguany Viena edicions també ha publicat Sobre el dibuix.

L’editorial Gustavo Gili, segell de referència en el camp de l’art, ha publicat un gran nombre de títols de John Berger en espanyol, tot i que són moltes les editorials que tenen obres de Berger en els seus catàlegs. Un dels seus volums més celebrat i estimat i vinculat a Barcelona (impulsat per Eulàlia Bosch), Te mando este rojo cadmio… Cartas entre John Berger y John Christie, va ser publicat per l’editorial Actar. A l’inici del llibre, que és una correspondència sobre el color i que té format de catàleg d’exposició, Berger li diu al cineasta i artista John Christie: ‘Penso que, en una altra vida, podria viure a Barcelona i parlar català.’

Berger va col·laborar amb la companyia de dansa Mal Pelo el 2008, que va estrenar la coreografia He visto caballos, a partir del llibre D’A a X, al Festival Temporada Alta. Inspirada en el mateix llibre, el 2009 la cineasta Isabel Coixet va idear una instal·lació dedicada a Berger: From I To J, que es va presentar a l’Arts Santa Mònica.

Vídeo de la conversa entre Isabel Coixet i John Berger a l’Arts Santa Mònica.

També podeu llegir un fragment de Amb l’esperança entre les dents.

