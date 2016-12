El regidor de la CUP de l’ajuntament de Vic, Joan Coma, ha defensat ‘la desobediència civil no violenta davant situacions com la que ha viscut les últimes hores’. El van detenir ahir i ha estat traslladat a l’Audiència espanyola per declarar davant el jutge Ismael Moreno per un presumpte delicte d’incitació a la sedició. ‘La desobediència és una eina legítima i democràtica en situacions d’injustícia’, ha dit Coma davant els periodistes, per afegir que així ho ha expressat en la seva declaració al jutjat.

El regidor de la CUP també s’ha referit a la mesura cautelar que ha imposat el magistrat de l’audiència a petició de la Fiscalia: ‘M’han retirat el passaport però en tindrem un de nou d’aquí a un any’. Joan Coma ha sortit de les dependències judicials passada la una del migdia després d’una compareixença d’uns 45 minuts i d’una espera de més de dues hores per conèixer la resolució del jutge.

Coma s’ha mostrat indignat per la seva detenció i s’ha preguntat si arrestar un càrrec electe és la millor forma de preservar la unitat d’Espanya: ‘Tots els pobles han de mobilitzar-se una vegada per totes per acabar amb l’actual regressió que viu l’Estat espanyol’, ha reivindicat.

Mig centenar de familiars, amics i representants de la CUP i ERC han aplaudit la seva sortida en llibertat que han celebrat amb crits reclamant la independència: ‘Sense por, ni un pas enrere’, han cridat.

Les mesures contra Coma

Segons la interlocutòria firmada pel magistrat Ismael Moreno, s’ha decretat la llibertat provisional sense fiança per a Coma amb l’obligació de comparèixer davant de l’Audiència espanyola sempre que se’l cridi. A més, la interlocutòria estableix que està obligat a comunicar si es canvia de domicili i acorda retirar-li el passaport. Aquesta última mesura és, segons el magistrat, per evitar una possible sortida de l’estat espanyol per anar a països de fora la Unió Europea. Un fet que la interlocutòria apunta que ‘dificultaria que el regidor passés a disposició judicial en el cas que incomplís la seva obligació de comparèixer quan se li demani’.

El jutge Ismael Moreno diu que Coma es va negar a anar a declarar el passat octubre i que ha expressat públicament el seu rebuig a comparèixer davant la justícia. En la part d’antecedents de la interlocutòria, el jutge recorda que el regidor de la CUP va cridar a l’incompliment de les lleis que considera injustes, així com a desobeir als tribunals i concretament al Tribunal Constitucional, en considerar que no té legitimitat utilitzant la frase: ‘Nosaltres sempre hem dit que per fer una truita caldrà trencar els ous’. Una expressió que el jutge escriu en català i també tradueix al castellà. Podeu escoltar i llegir el discurs que li ha valgut la persecució judicial ací.

El regidor de Vic anunciava la detenció ahir al matí a les xarxes socials. ‘L’estat espanyol em deté. Aprofitem tot allò que ens uneix per plantar-li cara col·lectivament. Una abraçada a tots, de tot cor. Amor etern.’ Era una detenció prevista, després d’haver-se negat a declarar a l’octubre pel suport a la declaració independentista del 9-N.

L’audiència va rebre a mitjan desembre el tercer informe que el fiscal havia sol·licitat a la Guàrdia Civil, la policia espanyola i els Mossos d’Esquadra sobre la conferència de premsa que va fer Coma el dia que havia estat citat a declarar, després de dir que no hi aniria. Un cop rebuts, el jutge havia de decidir el pas següent i finalment va optar per enviar la policia a detenir Coma i obligar-lo a comparèixer.

El jutge i ex-policia franquista Ismael Moreno Chamarro és qui jutja Coma. És el mateix que va ordenar l’ingrés a la presó d’uns titellaires de Madrid i que investiga l’ANC. Vegeu el perfil que en va fer Andreu Barnils arran del cas dels titellaires. I vegeu com ha utilitzat un concepte franquista per a interrogar Coma.

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]