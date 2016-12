‘Per fer la truita caldrà trencar els ous.’ Aquesta frase ha motivat la persecució judicial contra Joan Coma, regidor de la CUP, que avui ha anat a declarar a l’Audiència espanyola. L’interrogatori del fiscal, Vicente González, ha estat surrealista des del primer moment, quan ha demanat a Coma si per trencar un ou i fer la truita calia fer força. I després ha insistit, amb la perplexitat de l’acusat i el seu advocat, Benet Salellas: ‘Què significa “ous”? Què significa “truita”? I què significar “trencar”?’

La primera pregunta que m'ha fet el fiscal ha set si per trencar un ou i fer la truita cal fer força. No, no era ni és una innocentada. — Joan #EnsVolemVives (@joancomaroura) December 28, 2016

L’obsessió de la justícia espanyola per aquesta frase, que ha estat un dels principals arguments de la causa per dir que Coma havia incitat a la desobediència, ha estimulat la xarxa a denunciar l’absurditat del cas. Us presentem un recull dels exemples més enginyosos d’aquesta protesta:

Hola #joancoma jo he fet una truita sense trencar els ous per si de cas! pic.twitter.com/HzYb14MMEt — Roger (@roger144bou) December 28, 2016

I x tancar aquest dia surrealista… no oblideu que x fer una truita 1er cal trencar els ous. #uhohnotincpor #Independència @joancomaroura pic.twitter.com/f3Hrfofj4D — RamonCodina ||*|| (@RamonCodina) December 28, 2016

a ver, por si hay pereza de usar un traductor:

– Fer una truita = hacer una tortilla /

– trencar els ous = romper los huevos. — Ramon Poch (@Ramonpoch) December 28, 2016

Sembla que avui tota Catalunya sopa truites. D'ous. Trencats — Mireia Boya Busquet (@yeyaboya) December 28, 2016

Comuns: "Per fer una truita has de pactar amb els ous" — Andreu Barnils (@andreubarnils) December 28, 2016

-¿Y para 'trencar els ous' hace falta usar la fuerza?

-Ud sabrá, señor juez, que para algo fue policía franquista. — Kim Aulet (@elsomatent) December 28, 2016

Ells van trencar els ous l'any 1936. D'aquella truita en va sortir aquesta democràcia. — Melcior Comes (@MelciorComes) December 28, 2016

Molt bé. Algú em pot explicar com puc fer la truita sense trencar els ous?#horadesopar pic.twitter.com/4oj9fDQNV2 — Quim P. R. (@QuimPuig12) December 28, 2016

Ho he comprovat!

Sí es pot fer una truita sense trencar els ous!

(El que costa és empassar-los sense trencar-los…) pic.twitter.com/K7GUTZowKh — Albert Sbd 27S (@A_Torrents1) December 28, 2016

