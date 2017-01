El govern de la Generalitat de Catalunya, les quatre diputacions, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’ACM, la FMC i tots els ajuntaments catalans han fet públic un conveni comú que presentaran a les empreses de subministrament energètic –gas i electricitat– per eliminar els casos de pobresa energètica.

Així doncs, les administracions catalanes fan un front comú per pressionar les energètiques a signar aquest document. Si ho volen negociar amb cada consistori toparan amb el mateix model de conveni.

El text obliga les subministradores a fer-se càrrec, pel cap baix, del 50% del cost de les factures de les famílies en situació vulnerable i estableix els mecanismes de bonificació i descompte de la despesa i de la condonació de deutes, a més del protocol d’actuació.

El conseller d’Empresa, Jordi Baiget, ha avançat que la Generalitat començaria les converses amb les empreses de seguida. I tant el govern com els ajuntaments deixen un termini d’un mes i mig a dos perquè les companyies el signin. Si no el signen, les administracions podran emprendre accions sancionadores quan hi hagi risc o proves d’incomplir la llei.

