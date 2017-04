El Centre de Reproducció de Tortugues (CTR) de l’Albera ha iniciat una campanya de micromecenatge per finançar un estudi sanitari pioner sobre l’espècie mediterrània, en perill d’extinció. L’espai, ubicat a Garriguella (Alt Empordà), es dedica sobretot a la cria en captivitat d’aquestes tortugues, que tenen la seva única població natural de la península ibèrica a la Serra de l’Albera. El tècnic del centre, Joan Budó, diu que fa temps que van detectar mancances en els estudis fets sobre aquesta espècie i van decidir engegar aquesta iniciativa amb l’objectiu de tenir una anàlisi de sang exhaustiva. La voluntat és determinar si hi ha altres causes, més enllà de les externes, que provoquen que la població salvatge de l’Albera no s’acabi de desenvolupar com seria necessari. La iniciativa ja ha recaptat 2.107 dels prop de 6.000 euros que calculen que necessiten.

El centre, ubicat des de l’any 1994 al Santuari de la Mare de Déu del Camp, es dedica a cria en captivitat aquesta espècie i també a la de les tortugues d’estany, igualment amenaçades i que des de fa temps estan reintroduint a la conca del Ter i a l’estany de Banyoles.

En aquests moments, a les seves instal·lacions hi ha al voltant de 200 exemplars adults reproductors de tortuga mediterrània i 50 més de la d’estany. En el primer cas, aquests rèptils produiran entre 350 i 400 tortugues petites en un any. Uns exemplars que al cap de dos o tres anys seran alliberats a l’Albera amb l’objectiu de reforçar l’única població salvatge que queda a tota la península.

El principal problema rau, segons Budó, en el fet que una tortuga no és fèrtil fins que té uns 14 anys. ‘El procés de recuperació d’una població d’aquests rèptils és molt lent i a molts anys vista perquè no funciona com amb els mamífers que cada any creen una nova generació’, insisteix.

Aquesta vulnerabilitat sumada a agents externs com els depredadors naturals fan que la població que hi ha a la zona continuï amenaçada i no es desenvolupi tal i com, segons els experts, hauria de fer-ho.

‘Una altra de les coses que fem al centre és estudi de l’ecologia de la tortugues perquè quantes més coses sapiguem sobre aquesta espècie millor podrem conservar-la’, explica. Això és precisament el que pretenen aconseguir amb l’estudi que volen impulsar amb la campanya de micromecenatge.

‘Fa temps que ens vam adonar de certes mancances i ens rondava pel cap fer un estudi sanitari’, assegura. Segons Budó, calia un estudi complert en el qual poder ‘detectar, si n’hi ha, diferents patògens que puguin ser els causants que la població salvatge no s’acabi de desenvolupar’.

Amb aquesta premissa i amb l’ajuda d’altres experts en la matèria a nivell europeu van idear la iniciativa, que tenen previst tirar endavant properament. Budó diu que es extreuran mostres tant d’exemplars en captivitat com dels salvatges de l’Albera i que tot plegat podria rondar els 6.000 euros. De moment, a través del portal ‘Gofundme’ (https://www.gofundme.com/save-the-albera-testudo-h-hermanni) ja n’han recollir uns 2.100.

El projecte permetrà, en definitiva, conèixer l’estat de salut de l’espècie i així poder avançar en la seva recuperació.

Centre de ‘recuperació’ d’espècies exòtiques

A banda de la tasca per recuperar aquestes dues espècies amenaçades, el centre també es fa càrrec d’altres exemplars que els arriben provinents d’altres països. ‘Fem una mica de centre de recuperació d’espècies també protegides que arriben aquí de manera legal o il·legal, que han estat confiscades o abandonades’, explica. D’aquesta manera, eviten que acabin al medi natural i suposin un problema per la fauna i la flora autòctona.

Difondre la problemàtica

Una altra de les funcions de les instal·lacions és, precisament, la difusió de la problemàtica de conservació d’aquestes tortugues. De fet, el centre es va crear l’any 1984 però no va ser fins uns anys més tard que es va obrir al públic. Des d’aleshores, reben visites familiars però també d’escolars. Només obren set mesos l’any (durant el període d’hivernació les instal·lacions romanen tancades) i arriben a registrar entre 7.000 i 10.000 visitants.

