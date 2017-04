El batlle de Manresa, Valentí Junyent, ha forçat la retirada de la fins ara tinent de batlle, Mireia Estefanell, del govern de coalició. Així ho ha decidit després de ‘la pèrdua de confiança generada pels fets relacionats amb les gravacions al diputat David Bonvehí’. Estefanell és una de les dues persones de les quals el PDeCAT sospita que fos autora de les gravacions contra Bonvehí.

La resolució, que entrarà en vigor a partir de demà, deixa sense efecte les atribucions que tenia delegades Estefanell com a membre de la Junta de Govern Local, primera tinent de batlle, regidora de Dinamització Econòmica i de Participació, i cap d’Àrea de Promoció de la ciutat. Ara, caldrà veure quin és el posicionament d’ERC davant d’aquesta dimissió forçada. Per la seva banda, el batlle ha manifestat la seva voluntat de mantenir el govern de coalició amb els republicans.

Avui el coordinador organitzatiu del PDeCAT, David Bonvehí, ha reclamat que ERC assumeixi responsabilitats polítiques per les gravacions i la filtració de les seves paraules en un dinar la setmana passada a Manresa. Un cop ha decidit finalment no dur els fets a la Fiscalia perquè ho veu d’abast personal i amb la intenció de no afectar ni els partits ni molt menys el procés, Bonvehí ha assegurat que insistirà ara perquè els republicans apliquin mesures. Si cal, ‘cada dia fins que no es tanqui’. ‘Les veus són les que són’, ha insistit en referència a la portaveu republicana a Mireia Estefanell, i l’exc-andidat dels republicans a la capital de Bages, Pere Culell.

En qualsevol cas però Bonvehí no creu que es produeixi cap crisi de confiança entre ERC i el PDeCAT, ni a JxSí ni al tampoc al consistori manresà. Bonvehí, que ha assegurat no sentir-se còmode duent-ho a la fiscalia, ha advertit: ‘En política no tot s’hi val, la independència la guanyarem d’una altra manera, no així’.

