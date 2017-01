El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha proclamat ‘la fi del procés’ i ‘l’inici d’una nova era per a Catalunya’ en aquest any 2017. En una conferència pronunciada un any després de ser investit i pocs mesos abans de culminar el termini que van comprometre’s a complir amb el seu govern, Puigdemont ha dit que amb el referèndum i la possible independència començarà així un nou gran episodi en la història de Catalunya.

Vegeu el fragment final de la intervenció de Puigdemont:

A més, el president ha cridat a la societat civil a empènyer de nou aquest any per a demostrar que la independència no és una demanda ‘fruit d’un laboratori o d’un despatx governamental’ i tornar a fer seva la iniciativa política. A més, ha refermat el convenciment que el referèndum es convocarà i es farà, i ha avisat l’estat que no serà suficient amb un ‘no’ del govern espanyol perquè el Govern renunciï a fer-lo acordat.

A continuació teniu el vídeo íntegre de la conferència:

