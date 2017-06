La presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell, duia una frase de Joan Fuster sota el braç, i l’ha volgut llegir en un dia com avui, coincidint amb el vint-i-cinquè aniversari de la mort i en ocasió del debat amb els subscriptors de VilaWeb: ‘La llibertat és un hàbit, i no resulta gens fàcil d’adquirir. Només s’adquireix amb la pràctica!’. I aquest aforisme l’ha guiada en les respostes a les preguntes dels subscriptors, que han assistit a la presentació de VilaWeb Paper a l’auditori de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna. Forcadell ha insistit que la mobilització era imprescindible per a poder fer el referèndum i tirar endavant el procés d’independència. I s’ha declarat convençuda que si l’1 d’octubre guanya el sí, ‘tots els països acabaran acceptant’ la independència de Catalunya.

D’unilateralitat a unilateralitat: abans de les reflexions de Forcadell, la presidenta del parlament i els subscriptors han pogut assistir a la presentació d’un documentari de l’ocupació que van fer del Parlament el 25 de juny del 1977 els diputats i senadors que havien estat elegits a Catalunya per anar a les corts espanyoles; hi van constituir, gairebé quaranta anys després del tancament, una assemblea de diputats i senadors en un acte simbòlic però carregat de força política. Hi havia Jordi Pujol, Miquel Roca, Lluís Maria Xirinacs, López Rodó, Josep Andreu i Abelló, Josep Benet, Jordi Solé Tura, Dolors Calvet i Anton Cañellas, entre més. L’autor del documentari és Antoni Martí, l’ha presentat.

Aquell fou un moment de molta intensitat política, i d’il·lusió, comparable al moment polític actual. ‘Les unilateralitats ens han ajudat a avançar’, ha dit Forcadell, a propòsit del vídeo.

Al llarg de l’entrevista amb els subscriptors s’ha declarat convençuda de la força de la mobilització ciutadana per fer impossible que cap mesura de força de l’estat impedeixi el referèndum. ‘No ho sé fins on poden arribar. Sé fins on pot arribar la força de la gent. Com ho impediran? Enviaran un policia a cada urna?’, s’ha demanat.

Forcadell ha dit que la gent podrà anar a votar tranquil·la l’1 d’octubre, que el dispositiu serà a punt, que el formaran voluntaris que s’hagin acreditat com a personal electoral (tal com d’altra banda ja preveu que es pugui fer la llei electoral espanyola, que no especifica que hagin de ser funcionaris); que les responsabilitats les assumiran totes ‘el govern i els polítics’, i que la votació es farà com qualsevol altre referèndum que s’hagi pogut fer abans.

Ha afirmat que el resultat serà vinculant, i que si guanya el sí des de l’endemà mateix es començarà a negociar la separació, i ha dit que estava convençuda que totes les estructures d’estat són a punt.

A més, la presidenta ha dit que estava segura que a la comunitat internacional no li quedaria més remei que acceptar el sí a la independència. ‘Aquesta votació ha passat moltes vegades en altres països, i s’ha acabat acceptant, perquè a Europa guanya el principi democràtic. Davant del principi de la democràcia, Europa no podrà dir res, tots els països ho acabaran acceptant. La força de la democràcia és imparable, i la UE acabarà acceptant el resultat que sigui’, ha dit.

Capítol a part, ha respost amb contundència les revelacions fetes ahir al parlament per l’ex-director de Método 3, Francisco Marco, segons el qual en el marc de l’Operació Catalunya la policia espanyola va seguir i va investigar Forcadell i la seva família. La resposta de Forcadell: ‘La persona que va fer guerra bruta continua en un escó al congrés [en referència a Alícia Sánchez-Camacho]. I l’ex-director de l’Oficina Antifrau, [Daniel De Alfonso], continua de magistrat. Com han de confiar els ciutadans en la justícia? És fastigós perquè s’han utilitzat recursos de l’estat per perseguir una persona només perquè pensa diferent. Hi ha guerra bruta, sí. Però no saben que en aquest país hi ha molta gent que pensa de manera desinteressada sense interessos amagats. Aquesta és la nostra victòria. Va ser fastigós, per la meva família i per molta altra gent. Qui pot estar segur en aquest país? Avui em passa a mi, però demà li passarà a un altre.’

Vegeu ací un resum de l’entrevista amb els subscriptors:

—Salvador Marzal: La força de la mobilització al carrer es pot aturar d’alguna manera? Què podem fer la gent per ajudar a votar?

—Carme Forcadell: La mobilització és imprescindible; si som ací és per mobilització. No hi ha prou força per aturar la voluntat de la gent.

—Jaume Sans: Quan es començarà campanya formal?

—C.F: Crec que la campanya institucional serà a favor d’anar a votar. Entitats i organitzacions faran campanya pel sí o pel no.

—Carme Pujol: Teniu la sensació que s’han difós prou les raons del sí i dels indecisos?

—C.F: Mai no estan prou explicades ni les del sí ni les del no. En la campanya s’han de poder explicar.

—Josep M. Pintor: Heu tingut relació amb representants parlaments altres països?

—C. F: Ens vénen a veure molts representants d’altres parlaments. Especialment de la UE, i estan interessats, volen saber què passa a Catalunya. No entenen com es pot posar una querella per fer el que ha de fer un parlament, que és debatre i votar. Normalment els tribunals constitucionals actuen un cop s’ha aprovat una llei; això passa als altres països. Ara en canvi el TC actua preventivament. Això no ho entenen.

—Joan Deoleofeu i Mari Assumpciò Xicoira: com creu que els francesos poden assimilar la victòria del sí tenint en compte sintonia Macron Rajoy?

—C.F: A tots els països d’Europa els agrada mantenir la situació actual. Però si guanya el sí en el referèndum, ho hauran d’acceptar. Aquesta votació ha passat moltes vegades en altres països, i s’ha acabat acceptant, perquè a Europa guanya el principi democràtic. Davant del principi de la democràcia, Europa no podrà dir res, tots els països ho acabaran acceptant. La força de la democràcia és imparable, i la UE acabarà acceptant el resultat que sigui.

—Joan Josep Aguilera: El referèndum es farà com s’han fet tots?

—C. F: Es farà com qualsevol procés electoral. Es farà com sempre.

—Carme Ferrer Vidal: La llei de transitorietat s’aprovarà més tard que no la part del referèndum. La resta de la llei quan s’aprovarà?

—C. F: La decisió correspon als grups parlamentaris. Però si guanya el sí es farà tot el que és previst. Quan ells decideixin entrar la llei al registre, ja es faran els tràmits.

— Albert Fargo: Com es donarà cobertura legal als funcionaris participin al referèndum?

—C. F: La responsabilitat ha de ser tota dels polítics. La gent ha d’anar a votar amb tota tranquil·litat, sense por. I serà voluntària la gent que participi en el referèndum. La LOREG no diu que hagin de ser funcionaris; ha de ser gent formada i acreditada, però moltes vegades els ajuntaments han fet servir funcionaris. Però no necessàriament. I la responsabilitat l’assumirà el govern i els polítics.

—Francesc Aguilar: Com es pot respondre al sistema judicial espanyol tenint en compte que no hi ha un sistema judicial català? Com farem la transició?

—C. F: Es passarà de llei a llei; això ja és previst, s’hi va treballant.

—Jaume Sans: Teniu les estructures d’estat ja a punt?

—C. F: No tinc cap dubte que les tenim a punt. No dubto del que han dit president i vice-president.

—Carme Ferrer Vidal: Fins on creus que pot arribar el govern espanyol?

—C. F: No ho sé. Sí que sé fins on pot arribar la força de la gent.

—Vicent Partal: Què penseu quan sabeu que us han fet seguiment en l’Operació catalunya?

—C. F: La persona que va fer guerra bruta continua en un escó al congrés [en referència a Alícia Sánchez-Camacho]. I l’ex-director de l’Oficina Antifrau, [Daniel De Alfonso], continua de magistrat. Com han de confiar els ciutadans en la justícia? És fastigós perquè s’han utilitzat recursos de l’estat per perseguir una persona només perquè pensa diferent. Hi ha guerra bruta, sí. Però no saben que en aquest país hi ha molta gent que pensa de manera desinteressada sense interessos amagats. Aquesta és la nostra victòria. Va ser fastigós, per la meva família i per molta altra gent. Qui pot estar segur en aquest país? Avui em passa a mi, però demà li passarà a un altre.

—Jordi Carbonell i Joan Josep Aguilera: Quina seria la vostra reacció si us inhabilitessin?

—C. F: No contemplo la inhabilitació. Però no hi penso perquè això no em farà apartar del que faig ni un milímetre.

—Fina Ginesta: Com us prepareu per entomar l’agressivitat d’alguns partits?

—C. F: No em preparo de cap manera. Continuaré treballant perquè tothom pugui dir el que vulgui amb respecte, sigui el que sigui.

—Josep Maria Pintor: Què hauria fet de diferet la Forcadell activista respecte de la Forcadell presidenta del parlament?

—C. F: Són fases diferents. Si no hagués estat presidenta del parlament hauria fet coses diferents. L’únic que faria igual és defensar que la gent vagi a votar l’1 d’octubre.

—J. M. P.: Què l’ha sorprès de presi parlament?

—C.F: Moltes coses. A dins del ple veieu que hi ha molta tensió. Però fora hi ha bon ambient, i me’n sento orgullosa. Vivim la pluralitat com una riquesa.

—Adrià Arboix: Quan i com es farà declaració d’independència si guanya el sí a l’1 d’octubre?

—C. F: El 2 d’octubre és clar que s’haurà de parlar. Si guanya el sí s’haurà de parlar perquè en tots els processos de secessió l’endemà s’ha hagut de parlar per veure com es fa; d’actius i passius.. Si guanya el sí, el resultat serà vinculant i s’haurà d’implementar, i serà la feina que farà el govern.

—I Si utilitzen la força?

—C. F: Com ho farien? Utilitzarien un policia per a retirar cada urna? Hi haurà moltes urnes i col·legis i cues de gent votant. Com ho faran? Enviaran un policia a cada urna? Com aturaran aquestes cues de gent? No és fàcil. És molt difícil aturar la gent que anirà a votar.

