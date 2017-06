El dia 29 de juny VilaWeb estrenarà un producte informatiu: VilaWeb Paper. Cada dia a les deu del vespre, tret del dissabte i al mes d’agost, els subscriptors de VilaWeb rebran una edició en pdf que contindrà totes les notícies de l’endemà i un resum ampli del dia. VilaWeb Paper és pensat per a ser imprès en fulls A4, però també és interactiu. No és una versió en pdf d’un producte pensat per al paper sinó un producte de l’era digital que vol sumar la part millor de tots dos mons.

Amb la versió Paper, VilaWeb reforça encara més un model de periodisme de qualitat i rigorós, perquè a les edicions habituals del diari, n’hi afegeix una de nova que reivindica el periodisme reposat, que dóna valor al context de les notícies i ofereix una mirada coherent i cohesionada sobre l’actualitat. Avui VilaWeb ja fa edicions diferents a la web i als mòbils, a més d’una edició en anglès.

Per a crear aquesta nova edició, VilaWeb ha encarregat el disseny gràfic a Patrícia Ballester, una de les dissenyadors catalanes amb més experiència, que ha treballat en la creació de la imatge de diaris d’arreu, amb la col·laboració de Tere Guix, responsable de la imatge gràfica de VilaWeb.

VilaWeb Paper s’ha presentat als subscriptors en el transcurs de l’acte que es fa aquest vespre amb la presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell. També s’hi han presentat dos productes nous, la XarxaVW i l’històric de portades.

La XarxaVW i l’històric de portades

La XarxaVW és una xarxa social d’ús exclusiu per als subscriptors del diari. Amb aquesta iniciativa, els milers de subscriptors de VilaWeb podran relacionar-se ells amb ells, comentar notícies, crear grups, fer servir sales de xat o mantenir una relació encara més directa amb la redacció del diari.

L’històric de portades és un arxiu espectacular en què els lectors poden recuperar qualsevol portada antiga de VilaWeb. El sistema, que d’entrada abasta els darrers quatre anys però que anirà creixent, desa tots els canvis que s’han fet a VilaWeb, de manera que qualsevol subscriptor pot recuperar el diari tal com era en l’hora i el minut que vulgui del dia que vulgui.

Els subscriptors de VilaWeb, la peça clau del diari

Per a poder fer un diari de qualitat i amb incidència social cal que tingui una base econòmica forta. Per aconseguir-ho, amb la publicitat no n’hi ha prou i calen subscriptors. Els subscriptors són importants, a més a més, perquè aporten una visió de la realitat i un contrast informatiu molt enriquidor per a la redacció. Per això, el servei de subscripció de VilaWeb és, primer de tot, una mostra de compromís amb el projecte informatiu del diari, per reforçar-lo, però també un suport econòmic clau, per fer-lo possible cada dia.

Ser subscriptor de VilaWeb és sobretot un gest de suport al periodisme independent, crític i compromès que VilaWeb ha practicat del 1995 ençà. Amb la subscripció a VilaWeb es pot gaudir d’una colla de serveis que procuren al subscriptor una experiència informativa molt més intensa i una relació especial amb la redacció. Però el fet determinant és la voluntat de donar suport al diari i a la informació que presenta. Fent-vos subscriptors de VilaWeb feu possible l’existència de VilaWeb i que centenars de milers de persones el puguin llegir.

Per a VilaWeb és important de remarcar que la informació ha de ser oberta i igual per a tothom. El nostre compromís social no ens permet d’admetre que qui pagui més tingui una informació millor. Però, respectant aquest principi, sí que podem agrair la generositat dels subscriptors presentant-los una experiència diferent i més rica.

A quins serveix tenen accés els subscriptors de VilaWeb?

Hi ha dos formats bàsics de subscripció: adherits i col·laboradors. Els adherits tenen els serveis següents:

1. El diari de demà. Tots els membres de +VilaWeb poden llegir cada dia, a partir de les deu del vespre, el contingut del diari que la resta de lectors no llegiran fins l’endemà. El trobareu cada vespre a la portada del diari, en una placa de color blau titulada ‘El diari de demà’.

2. VilaWeb Paper. Cada dia a les deu del vespre rebreu l’edició de VilaWeb en format pdf, pensada per ser impresa a casa o per a ser llegida en pissarretes, mòbils o ordinadors. Aquesta edició, que anomenem ‘VilaWeb Paper’ no surt el dissabte ni durant el mes d’agost. Amb VilaWeb Paper pretenem recuperar el bo i millor del diari tradicional, però adaptant-ho a la realitat d’avui. Reivindiquem el context i l’atenció com una part essencial de la qualitat informativa. Per això cada vespre us oferim aquesta versió de lectura reposada per entendre el món i tot allò que ens passa.

3. Xarxa VW. Podreu participar voluntàriament en aquesta xarxa social interna, on només hi ha subscriptors de VilaWeb. Funciona de manera semblant al Facebook però no és pública ni accessible a ningú que no sigui subscriptor. Hi podeu posar comentaris, crear grups, enviar missatges, participar en xats i, en general, relacionar-vos lliurement amb la resta de subscriptors del diari. Per a participar en la Xarxa VW, primer heu d’activar el vostre usuari. La primera vegada que aneu a la Xarxa VW, un botó us demanarà d’activar-la i ja no ho haureu de tornar a fer.

4. Comentaris a l’editorial i a les notícies. Podreu afegir comentaris propis a totes les notícies i articles. Tanmateix, aquests comentaris només els podran llegir els subscriptors. El públic general no els veurà. Després de l’experiència de tots aquests mesos en què hem publicat els comentaris dels membres de +VilaWeb a l’editorial, considerem que serveixen per a reforçar la comunitat de subscriptors. Per això pensem que el servei es pot ampliar, sense contradir la política tradicional del diari de no permetre que els lectors, indiscriminadament, facin comentaris de les notícies.

5. Eina d’adreces d’interès. Amb aquesta eina podeu desar en un espai personal de la web els articles que trobeu interessants, com una mena d’adreces d’interès, per poder-los recuperar quan vulgueu d’una manera senzilla.

6. Hemeroteca de portades. Tindreu accés a totes les informacions publicades els dies anteriors, en una espectacular hemeroteca de portades.

7. Actes per a subscriptors. Podreu participar en actes exclusius per als subscriptors del diari, tant a la redacció com en més espais públics, i rebreu informació de tots els actes que es fan a l’Espai VilaWeb.

8. Descomptes a la Botiga. Podreu obtenir descomptes especials sempre que compreu un producte a la botiga de VilaWeb.

9. Assemblea de lectors. Esteu convidat a participar en l’Assemblea anual de lectors de VilaWeb, que es fa cada any, amb sessions a Perpinyà, Barcelona, València i Palma.

10. Publicació d’un bloc. Tots els subscriptors podeu obrir un bloc dins VilaWeb, on podeu publicar lliurement tot allò que vulgueu.

A més de tots aquests serveis generals, els col·laboradors tenen dos serveis especials més a la seva disposició:

11. Llegir VilaWeb sense publicitat. Com a membre col·laborador, a més de tots els serveis anteriors, també podreu llegir el diari amb un disseny completament net, sense publicitat ni res que no sigui la informació estricta. Aquesta funcionalitat és disponible tant en l’ordinador com en els mòbils i tauletes.

12. Grup de Whastapp amb el director de VilaWeb. Tots els col·laboradors poden participar en un grup privat de Whatsapp en què també hi ha el director de VilaWeb, per comentar notícies, avisar de fets o suggerir informacions.

