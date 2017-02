Centenars d’estudiants de secundària s’han manifestat aquest dijous contra la Lomce en una vaga convocada pel Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC). Segons els estudiants, la Llei Orgànica de Millora de la Qualitat de l’Educació (Lomce per les sigles en castellà) comporta una disminució de les funcions executives dels consells escolars i, per tant, una ‘pèrdua de democràcia interna’. A més, critiquen que desapareguin assignatures com Educació per la Ciutadania, que s’introdueixi la religió amb caràcter avaluable, la perspectiva lingüística de la Lomce i la reincorporació de revàlides al final de cada etapa educativa. Els estudiants han convocat concentracions a diversos indrets del país com ara Barcelona, Lleida, Mataró, Valls, Santa Coloma de Gramenet, Igualada o Berga. A Tarragona, s’han concentrat una cinquantena de joves a la plaça Imperial Tàrraco, on han fet la lectura d’un manifest.

Aquest dijous també era el dia triat pel professorat per fer vaga, però finalment va desconvocar l’aturada després d’arribar a un acord amb el Departament d’Ensenyament que permetrà incorporar 5.500 docents més a la plantilla.

El seguiment de la vaga ha estat desigual al llarg del territori. Segons les dades recollides pel Departament d’Ensenyament, a les 12 del migdia, el seguiment a tot Catalunya, de mitjana ha estat del 16,29%. Els estudiants del Vallès Occidental són els que han fet un seguiment més ampli, arribant al 46,07%, seguit del Baix Llobregat, que ha registrat un seguiment del 22,72%. A les Terres de l’Ebre i a la Catalunya Central, el seguiment ha estat del 18,09 i 18,16% respectivament, mentre que a Tarragona han arribat al 17,59%. Les comarques de Barcelona i el Vallès Oriental-Maresme han fregat el 13%, mentre que als centres de la ciutat de Barcelona, només s’ha superat el 8,27%. Els serveis territorials de Girona són els que menys seguiment han registrat, amb només 6,82%.

A Barcelona, la manifestació central ha concentrat un miler d’estudiants segons la Guàrdia Urbana en una marxa que ha començat a la plaça Universitat i ha arribat a la plaça Sant Jaume i ha transcorregut sense incidents. A Tarragona, on s’han concentrat a la plaça Imperial Tàrraco una cinquantena d’estudiants, s’ha llegit un manifest on han apuntat que la Lomce considera l’educació com un instrument per a la competència econòmica, pretén realitzar la major part de les assignatures en castellà, avança en termes d’opressió masclista cap a la dona, aposta per la derogació del dret de vaga dels estudiants d’ESO i pretén reincorporar les revàlides al final de cada etapa educativa. A més, consideren que atempta contra la diversitat d’orientacions sexuals perquè ‘només concep l’heterosexualitat i no fomenta la inclusió de persones transsexuals’, segons que ha explicat des de Tarragona Dolça Alcanyís, membre del SEPC.Concretament, a Tarragona només hi ha hagut dos centres que han seguit la vaga, l’Institut Pons d’Icart i l’Institut Antoni de Martí i Franquès.

Des del sindicat han criticat la direcció de l’IES Tarragona, que en un principi s’havia sumat a la vaga i que finalment no ha fet seguiment de l’aturada. Segons els membres de SEPC, la vaga havia estat acceptada per la majoria de tercer i quart d’ESO i la direcció “va considerar que el tema no era oportú”: “el centre no té dret a vetar les vagues que estan acceptades per la majoria dels estudiants”, ha assenyalat Alcanyís.

