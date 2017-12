Avui fa dos mesos del referèndum de l’1-O, i continua viva la memòria d’aquella jornada, marcada en part per la violència policíaca contra la gent que volia anar a votar a desenes de col·legis electorals. I just ara, el periodista basc Jesús Barcos ha recuperat una frase que va pronunciar la candidata de Ciutadans Inés Arrimadas en una entrevista a El País el 14 de d’agost passat, i que va servir de titular destacat del diari: ‘No caldrà la força per a impedir el referèndum.’

Arrimadas deia que no es podria fer el referèndum: ‘El 9-N el va permetre el govern d’Espanya. Ara no cometran el mateix error. A més, hi ha prohibicions expresses del Constitucional.’ I li preguntaven: ‘Recorreran a la força?’ Ella responia: ‘No caldrà. No arribarem a escenaris dramàtics. No ens posem en l’escenari idíl·lic per a Puigdemont que seria el de la força.’

En contraposició, molts usuaris a la xarxa han recordat justament aquell ús de la força, aquella brutalitat desfermada contra la gent amb l’etiqueta #nioblitniperdó

2 months ago, 2.286.217 people voted in #Catalonia independence referendum against Spain occupation forces brutality. We won. We won't forget pic.twitter.com/dI6I8B3ROZ — David d'Enterria *X (@denterd) December 1, 2017

