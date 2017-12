Un grup d’ultres ha cremat aquest migdia una estelada i una pancarta d’ERC al barri de Canyelles de Barcelona, just després d’una xocolatada i una cercavila antifeixista amb el lema ‘Teixim barris lliures de feixisme’.

Els individus han exhibit símbols nazis i han cantat temes com ‘Arriba Espanya’ o ‘España es una y no cincuenta i una’ o ‘No és una estelada, és un drap’. A més, han penjat les imatges dels fets al perfil de Twitter ‘Las Voces del Pueblo’. ‘Els separatistes humiliats abandonen Canyelles davant els “Vivas España” de catalans pacífics’.

#Canyelles (Barcelona) libre del "trapo" separatista (Estelada de ERC, PDECAT, CUP, ANC y Omnium) pic.twitter.com/rCr8cVcrW8 — Las Voces del Pueblo (@lasvocesdelpue) December 10, 2017

Banderola de ERC en fuego por "golpistas" secesionistas. Directo #Canyelles Barcelona pic.twitter.com/4pT8APyHYC — Las Voces del Pueblo (@lasvocesdelpue) December 10, 2017

Els Mossos d’Esquadra han obert una investigació per esclarir els fets tot i que, per ara, no s’han denunciat.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]