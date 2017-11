Un grup de disset eurodiputats visitarà aviat els presos polítics catalans empresonats a Madrid. Han sol·licitat els permisos de visita i l’objectiu és poder veure almenys el vice-president, Oriol Junqueras, i el conseller d’Afers Exteriors, Raül Romeva, segons que han explicat algunes fonts a Europa Press.

Jordi Solé i Josep-Maria Terricabras, per part d’ERC, i Ramon Tremosa, per part del PDECat, encapçalaran la delegació. Els acompanyaran la irlandesa Martina Anderson (Sinn Féin), el flamenc Mark Demesmaeker (N-VA) i la gal·lesa Jill Evans (Partit de Gal·les). També hi haurà representants del grup dels Verds, de l’Esquerra Unitària i dels Liberals, com ara el francès José Bové, la italiana Eleonora Forenza i la romanesa Renate Weber. Així mateix, s’hi han afegit Josu Juaristi (EH Bildu), Izaskun Biblao (PNB) i Lídia Senra (AGEe).

L’altre objectiu del viatge és difondre la situació dels presos polítics catalans. Demanen que siguin alliberats abans de les eleccions del 21 de desembre i reclamen garanties per al retorn del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i dels consellers que hi ha a Bèlgica.

