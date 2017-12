Sopa de Cabra clou aquest vespre al pavelló de Fontajau de Girona una ronda de tres anys amb un festival d’un dia, la Nit dels Sopa. Alhora, és una de les actuacions que tancarà el Temporada Alta. El concert posarà punt i final a les actuacions que el grup ha estat fent els últims mesos.

Els músics M-Clan i Adrià Puntí compartiran escenari amb els Sopa de Cabra, que han promès ‘sorpreses’ als assistents. La manera com vagi la primera Nit dels Sopa marcarà el futur immediat del grup, que, tot i que no vol donar continuïtat a aquest projecte, encara no té clar com afrontarà les pròximes edicions del Temporada Alta.

Els Sopa de Cabra no han estat aïllats del context polític. De fet, la situació va obligar a suspendre dues vegades la presentació d’aquest concert i ara arriba en plena campanya electoral. ‘La música és necessària, ens fa la vida més fàcil’, va explicar el músic Josep Thió. El cantant, Gerard Quintana, va afegir que van pensar a suspendre l’actuació si s’hagués agreujat la situació política de Catalunya.

El grup creu que la Nit dels Sopa marca un punt d’inflexió en la seva carrera musical. ‘Ara toca reinventar-se’, va dir Quintana. Aquesta nova etapa inclourà més iniciatives que aniran més enllà de treballar amb un nou disc, ‘conservant la il·lusió i l’entusiasme’.

