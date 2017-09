Josep Rull, conseller de Territori i Sosteniblitat, ha afirmat aquest divendres que noliejar els tres vaixells per a policies i guàrdies civils atracats a ports catalans, dos a Barcelona i un a Tarragona, costa 300.000 euros al dia. Cal recordar que el govern espanyol ha llogat les tres naus perquè facin de residència dels policies i guàrdies civils desplaçats a Catalunya en el marc de l’enfrontament amb la Generalitat per la celebració del referèndum de l’1 d’octubre.

Rull ha utilitzat la xarxa social Twitter per difondre aquesta xifra i hi ha afegit que ‘per reprimir no hi ha congelació de comptes, ni límits al dèficit públic’. El conseller es refereix a la intervenció del Ministeri d’Hisenda a les finances de la Generalitat.

Noliejar els 3 vaixells x policies i GC té un cost de 300.000€/dia. Per reprimir no hi ha congelació de comptes, ni límits al dèficit públic pic.twitter.com/kD62SAMcOo — Josep Rull i Andreu (@joseprull) 22 de setembre de 2017

