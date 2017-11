La secretària general d’ERC i número dos de la candidatura per a les eleccions del 21 de desembre, Marta Rovira, ha negat que l’estratègia de defensa dels consellers empresonats i els arguments que posen sobre la taula per sortir en llibertat hagin de condicionar el programa electoral d’Esquerra i la proposta amb què es presenten a les eleccions. ‘Entenem que no. Quan parlem de fer una campanya en igualtat de condicions i en un estat de dret i democràtic que respecti el pluralisme polític que tant es parla a la constitució [espanyola], parlem d’una campanya on se’ns ha de permetre de defensar les nostres idees’, ha dit en una entrevista al programa Els Matins, de TV3.

Rovira ha reafirmat el compromís del prtit amb la independència: ‘Com que no es veu cap alternativa política a utilitzar la independència com a instrument -i no pas com a finalitat- per construir una república més avançada i amb prosperitat, es tornarà a portar al programa l’única via per treballar pels ciutadans del país’.

Quant a la campanya, ha demanat que sigui neta i tots els partits competeixin el 21-D ‘en igualtat de condicions’. Així doncs, ha denunciat que les filtracions sobre informes policíacs i converses interceptades a alts càrrecs del govern en les setmanes prèvies al primer d’octubre es vulguin utilitzar per condicionar el resultat electoral. Concretament, la secretària general d’ERC ha criticat que just ara salti a la llum pública un informe policial que la situa a ella com una de les persones clau per portar a terme l’1-O. ‘No és casualitat que surti ara aquesta informació, com tampoc les filtracions que es fan a certs mitjans com altres suposades trucades o converses. Això crec que forma part d’estar preparant una campanya electoral que no l’estem assumint en igualtat de condicions totes les formacions’, ha dit.

Marta Rovira no ha fet públics gaires detalls del programa d’ERC. Però ha destacat que la seva proposta parlarà de ‘seguir construint i fent república’, sobretot a través de les polítiques. ‘Es tracta de governar en funció de les necessitats de la gent i, si cal, superar el marc autonòmic amb lleis com la de pobresa energètica, l’acollida de nouvinguts o la igualtat efectiva entre homes i dones’. També ha afegit que en el programa hi haurà el compromís d’obrir ‘un procés constituent’.

La número dos dels republicans ha dit que no preveuen que el programa inclogui cap referència al terme ‘unilateral’ per definir l’estratègia que voldria seguir ERC al govern. Justifica d’aquesta manera que aquest no sigui un concepte adequat per als independentistes i assegura que l’oferta de pactar-ho tot amb l’estat espanyol sempre ha estat sobre la taula per als republicans. ‘Mai, mai, mai ens hem aixecat de la taula del diàleg i la negociació. Continuem asseguts. Qui ens ha empès a trobar-nos sols a la taula, és l’estat [espanyol]’, ha afegit.

No obstant això, Rovira no té gaires esperances en que res canviï, i ha dit que ‘una de les lliçons apreses’ en tot aquest episodi del darrer any és que al davant han trobat ‘un estat tan autoritari com no s’esperava; que no s’avenia a dialogar i ha degradat l’estat de dret, saltant-se totes les garanties democràtiques, utilitzant tribunals no competents, i la prova és que hi ha gent a la presó’.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]