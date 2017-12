El candidat de Junts per Catalunya (JxCat), Carles Puigdemont, ha intervingut en directe des de Brussel·les a l’acte que ha celebrat la formació aquest dimarts a Reus. ‘Hem d’exigir al tripartit del 155 que abandoni la fantasia de voler governar Catalunya contra el criteri dels catalans’, ha dit entre l’ovació del públic.

A més, el president ha assegurat que JxCat és el ‘millor vehicle’ per rebutjar la suspensió de l’autonomia. A l’ace també hi han intervingut els consellers Josep Rull i Jordi Turull, que ahir van sortir de la presó. Rull i Turull han cridat a omplir les urnes per batre el 155 i han demanat que ningú no oblidi els quatre presos polítics que continuen empresonats.

