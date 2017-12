El president de la Generalitat i número 1 de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, ha tancat l’acte de presentació dels candidats de la candidatura aquest matí a Sant Julià de Ramis. Ho ha fet assenyalant que la formació encara les eleccions del 21 de desembre ‘com la segona volta de l’1 d’octubre’ i ha dit que només es pot fer, ‘de la via pacífica i democràtica’, ‘l’únic camí per avançar’.

Puigdemont, que ha parlat a través de videoconferència, ha assenyalat que, a partir del 21-D s’ha de ‘canviar d’estat per poder canviar d’era. Per poder passar d’un estat que viu al segle XX i al segle XIX a poder parlar del segle XXI.’ I ha dit que cal recordar, a l’estat espanyol, que’ aquest poble és més viu que mai i que té més ganes que mai de construir el seu futur en llibertat.’

Sant Julià de Ramis, víctima de la violència de l’1-O

El president ha recordat que la presentació dels candidats de la llista de Junts per Catalunya ha tingut lloc al municipi en què viu la seva família, una localitat que va ser víctima de gran violència policíaca el primer d’octubre.

Tanmateix, ha dit que la força de l’1-O és ben viu: ‘Hi ha l’esperit de l’1 d’octubre. Aquest esperit empeny la nostra esperança.’ I ha destacat que els problemes i les diferents opcions polítiques es resolen a les urnes. ‘[Les diferències] no es resolen en un jutjat ni tampoc les resol un consell de ministres. Es resolen a les urnes’.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]